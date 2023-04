HTC wrzuca na rynek kolejny smartfon. Jest zaskakujący

Pamiętacie jeszcze HTC? Bo producent znów o sobie przypomniał. Legendarna marka wprowadziła na rynek kolejny smartfon, który jest dość zaskakujący. Czy będzie dostępny w Polsce?

HTC Wildfire E2 Play dołączył do oferty tajwańskiego producenta

Kiedyś smartfony HTC były obiektem pożądania milionów klientów na całym świecie. Dziś (prawdopodobnie) większość o nich już dawno zapomniała, bo rynek nie znosi próżni i inni producenci zagospodarowali go swoimi propozycjami. Tajwańska marka całkowicie jednak nie zniknęła – dość regularnie wprowadza do sprzedaży nowe modele urządzeń mobilnych. Najnowszym jest Wildfire E2 Play, który zadebiutował krótko po Wildfire E3 Lite.

Wildfire E2 Play (źródło: HTC)

Producent podkreśla przede wszystkim dwie cechy tego smartfona: duży ekran i „poważną poufność”. Tę ostatnią mają zapewniać nie tylko czytnik linii papilarnych (umieszczony na tylnym panelu) i odblokowywanie dostępu do urządzenia za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy, ale też technologia Anti-Peep, którą uruchamia się fizycznym klawiszem na bocznej krawędzi. Według deklaracji producenta zmniejsza ona widoczność ekranu podczas przeglądania wybranych przez użytkownika aplikacji, dzięki czemu nikt postronny nie powinien widzieć, co znajduje się na wyświetlaczu podczas korzystania z tych programów.

„Duży ekran” ma natomiast przekątną aż 6,82 cala, a ponadto rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli i jasność do 450 nitów, a także współczynnik kontrastu 1500:1. Wyświetlacz otaczają trudne do zignorowania ramki, ale trudno tu mówić o rozczarowaniu, w końcu jest to budżetowy smartfon, choć ma on kilka zaskakująco mocnych stron.

Wildfire E2 Play (źródło: HTC)

Bo choć HTC Wildfire E2 Play napędza niezbyt nowoczesny technologicznie, produkowany z wykorzystaniem 12-nm litografii procesor UNISOC T606, to smartfon ma na pokładzie aż 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci, którą można rozszerzyć kartą pamięci o pojemności do 256 GB. Ponadto model ten ma aż cztery aparaty na tyle, w tym główny o rozdzielczości 48 Mpix i 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Pozostałe dwa mają po 2 Mpix i służą do pomiaru głębi i zdjęć makro. Na przodzie jest zaś 8 Mpix (f/2.2) aparat.

Specyfikacja HTC Wildfire E2 Play obejmuje również m.in. dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasili akumulator o pojemności 4600 mAh, który użytkownik naładuje maksymalnie z mocą 10 W przez port USB-C. Całość pracuje fabrycznie na systemie Android 12, ma wymiary 174,2×78,6×9,3 mm i waży (aż) 210 gramów.

8.2 Ocena

Cena, dostępność

Producent nie podał jeszcze ceny Wildfire E2 Play, ale można się spodziewać, że będzie ona relatywnie atrakcyjna, patrząc przez pryzmat specyfikacji technicznej tego modelu. Ponadto jest on przeznaczony na rynek afrykański, gdzie cena gra kluczową rolę – większość mieszkańców Czarnego Kontynentu ma mocno napięty budżet i nie może pozwolić sobie na zakup drogiego urządzenia, ale mimo wszystko chce kupić smartfon.

Tajwańska marka doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego nie dziwi fakt, że jej afrykańska oferta składa się z budżetowych modeli z serii Wildfire. Z drugiej strony Afryka to jeden z nielicznych rynków, gdzie regularnie pojawiają się urządzenia mobilne z logo tej firmy – bo oprócz smartfonów debiutują tam również (tak samo budżetowe) tablety.