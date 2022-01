Android 12 z One UI 4 trafia na smartfony z serii Galaxy S20

Samsung nie zwalnia tempa – kolejne smartfony Galaxy otrzymują aktualizację systemu operacyjnego wraz z najnowszą wersją autorskiego interfejsu producenta z Korei Południowej. Teraz przyszła pora na flagowce z 2020 roku.

Samsung Galaxy S20 dostaje system Android 12 wraz z interfejsem One UI 4

Producent nie próżnuje. Pierwsze smartfony z serii Galaxy otrzymały Androida 12 wraz z aktualizacją interfejsu One UI już w połowie listopada 2021 roku – były to flagowce z rodziny Galaxy S21. Posiadacze innych urządzeń musieli chwilę poczekać na swoją kolej, jednak kolejka oczekujących szybko się skraca.

Nasz Czytelnik Adam poinformował nas, że jego Galaxy S20+ 5G (XEO) dostał dziś aktualizację do Androida 12 i One UI 4.0. Na stronie producenta można znaleźć informację, że podobna aktualizacja jest dostępna także dla Galaxy S20 4G (SM-G980F), Galaxy S20+ 4G (SM-G985F) oraz Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B). Oznacza to, że cała rodzina flagowców z 2020 roku, które były sprzedawane w Polsce, otrzymała nową wersję oprogramowania.

Aktualizacja do Androida 12 wraz z One UI 4 dla smartfona Samsung Galaxy S20+ 5G (fot. Adam C.)

Samsung zatem bardzo szybko wywiązał się ze złożonych przed końcem 2021 roku deklaracji – Androida 12 wraz z One UI 4 dostały już bowiem smartfony z serii Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20 i Galaxy Z Fold 3, a także Galaxy Z Fold 2 oraz Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Z Flip. Ponadto producent zapowiedział, że aktualizacja trafi jeszcze w styczniu na Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Fold.

Według oficjalnego harmonogramu, w przyszłym miesiącu aktualizacja do Androida 12 wraz z One UI 4 trafi do posiadaczy smartfonów z serii Galaxy S10 i Galaxy Note 10 oraz Galaxy A72, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A52 i Galaxy A42 5G. Samsung spodziewa się, że proces udostępniania aktualizacji zakończy się w lipcu 2022 roku, czyli prawdopodobnie kilka tygodni przed oficjalnym udostępnieniem Androida 13, który zostanie przykryty One UI 5 (o ile producent ponownie nie zmieni nazwy swojego interfejsu).