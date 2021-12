Kiedy aktualizacja smartfonów Samsung Galaxy do Androida 12 i One UI 4.0 w Polsce? Sprawdź!

Samsung opublikował nową listę smartfonów, które zostaną zaktualizowane do nakładki systemowej One UI 4.0 oraz systemu Android 12. Zapewne znajdziesz na niej także swojego Samsunga Galaxy.

Reklama

Pełna lista aktualizowanych smartfonów Samsunga

Samsung udostępnił już aktualizację do systemu Android 12 swoim najnowszym flagowym smartfonom. Urządzenia z serii Galaxy S21 mogą cieszyć się najnowszą wersją oprogramowania już od listopada. Wtedy też pojawiła się pierwsza wersja listy smartfonów, które mogą liczyć na upgrade. Teraz została ona uzupełniona o dane dla naszego kraju.

Samsung Galaxy S21 5G i Android 12

Poniższe zestawienie pochodzi z aplikacji Samsung Members. Powinniście bez trudu odnaleźć swój model smartfona i spodziewany termin aktualizacji.

Reklama

Smartfony aktualizowane w styczniu 2022 roku:

Smartfony aktualizowane w lutym 2022 roku:

Galaxy S10e,

Galaxy S10+,

Galaxy S10 Lite,

Galaxy S10,

Galaxy Note 10+,

Galaxy Note 10,

Galaxy Note 10 Lite,

Galaxy A72,

Galaxy A52s 5G,

Galaxy A52 5G,

Galaxy A52,

Galaxy A42 5G,

Smartfony aktualizowane w kwietniu 2022 roku:

Galaxy A71 5G

Smartfony aktualizowane w maju 2022 roku:

Galaxy A51 5G,

Galaxy A51,

Galaxy A32 5G,

Galaxy M32,

Galaxy Xcover Pro.

Smartfony aktualizowane w czerwcu 2022 roku:

Galaxy A32,

Galaxy A31,

Galaxy M31s,

Galaxy M21,

Galaxy M11.

Smartfony aktualizowane w lipcu 2022 roku:

Galaxy A41,

Galaxy A22 5G,

Galaxy A22,

Galaxy A12,

Galaxy M12,

Galaxy Xcover 5.

Ponadto, Samsung planuje aktualizację poniższych tabletów:

Oczywiście harmonogram może jeszcze ulec zmianie, ale już teraz ogromne wrażenie robi to, jak wiele smartfonów i tabletów Samsunga doczeka się aktualizacji do Androida 12 i nakładki One UI 4.0 w Polsce. Bardzo nas cieszy poważne podchodzenie Koreańczyków do zapewniania aktualnych wersji oprogramowania swoim produktom!