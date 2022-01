Jesteśmy świeżo po premierze Galaxy S21 FE 5G, ale posiadacze bezpośredniego poprzednika również mają powody do radości. Producent udostępnił bowiem im aktualizację do Androida 12 wraz z najnowszym wydaniem autorskiego interfejsu One UI.

Samsung Galaxy S20 FE dostał system Android 12 z One UI 4

Nasz Czytelnik Jacek, który jest posiadaczem Galaxy S20 FE 5G w wersji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, poinformował nas dziś, że jego smartfon otrzymał aktualizację do Androida 12 wraz z najnowszym wydaniem interfejsu One UI.



fot. Jacek U.

Co ciekawe, mimo że aktualizacja jest już dostępna, na stronach producenta cały czas nie ma informacji o niej, ani dla Galaxy S20 FE 5G, ani dla Galaxy S20 FE 4G – w obu przypadkach ostatni rekord dotyczy aktualizacji z listopadowymi poprawkami zabezpieczeń Androida.

Przy okazji warto dodać, że aktualizacja do Androida 12 wraz z One UI 4 jest już dostępna w Polsce również dla smartfonów z serii Galaxy S21 i Galaxy Note 20. Lada chwila dostaną ją także modele z linii Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip oraz Galaxy S20. Jeżeli je macie, zobaczcie, czy już nie czeka na Was lub sprawdźcie jej dostępność w Ustawieniach.

Aktualizacja oprogramowania wprowadza mnóstwo zmian i nowości – lista jest baaardzo długa, dlatego trzeba poświęcić chwilę, aby się z nią zapoznać. Producent wprowadził nowe funkcje w sekcji prywatności, swojej klawiaturze, ekranie startowym i blokady, aparacie, galerii, edytorze zdjęć i wideo, emoji AR, menu udostępniania, kalendarzu, przeglądarce internetowej Samsung Internet, platformie Samsung Health, Bixby Routines. Do tego jeszcze są ulepszone funkcje dostępności, a także m.in. udoskonalony tryb ciemny i wyświetlacz Always On Display czy łatwiejsze sterowanie poziomem jasności.

Jednocześnie producent informuje, że po uaktualnieniu do One UI 4 niektóre aplikacje należy zaktualizować oddzielnie. Ponadto warto przed rozpoczęciem całego procesu zrobić kopię zapasową danych z pamięci urządzenia oraz połączyć się z siecią WiFi i poświęcić na aktualizację trochę czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami i nowościami, jakie przynosi. A – jak już zostało wspomniane – jest ich całe mnóstwo, zresztą zobaczcie:

źródło: Samsung

Przebrnęliście? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu!