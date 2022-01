Nowa mysz Logitech jest dostępna w wielu wersjach, w tym dla leworęcznych

Mysz Logitech Signature M650 to konstrukcja stworzona stricte pod zastosowania biurowe. Producent przygotował kilka różnych wersji swojego najnowszego gryzonia, w tym też wariant dla osób leworęcznych.

Logitech to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów peryferiów komputerowych. W portfolio marki można znaleźć masę przeróżnych sprzętów – przede wszystkim dedykowanych graczom. Mimo silnej pozycji na rynku gamingowym, firma od czasu do czasu wyda też rozwiązania, stworzone w głównej mierze z myślą o użytkowaniu w biurze.

Logitech Signature M650 będzie dostępna w wielu wersjach, w tym dla leworęcznych

Rzadko zdarza się, aby jeden model myszki był sprzedawany w tylu różnych wariantach. Producenci najczęściej mają w ofertach różne modele myszek, które różnią się od siebie liczbą guzików, sensorem, układem, a także kształtem czy rozmiarem.

W przypadku najnowszego gryzonia Signature M650 sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mysz będzie dostępna w trzech wersjach – standardowej, dla małych i średnich dłoni oraz „L” dla użytkowników z większymi dłońmi. Ponadto urządzenie ma być sprzedawane w wariancie dla osób leworęcznych.

Według zapewnień producenta, Signature M650 to bezprzewodowa i bardzo wygodna mysz sprawdzająca się idealnie w zastosowaniach typowo biurowych. Po pierwsze, przełączniki zaimplementowane w urządzeniu cechują się bezgłośnym klikiem – technologia SilentTouch redukuje generowany dźwięk nawet do 90% w porównaniu z klasyczną myszą Logitech M185, co przyda się w przypadku, gdy w jednym pomieszczeniu pracuje więcej osób.

Ponadto na pokładzie urządzenia znajduje się rolka SmartWheel, która ma za zadanie zwiększyć precyzję przewijanych stron czy dokumentów. Najpewniej będzie przypominała rolki typu Fast-Scroll, implementowane m.in. w popularnym modelu MX Master 3.

Mysz Signature M650 połączy się z komputerem przy pomocy Bluetooth w standardzie Low Energy lub z wykorzystaniem łączności radiowej i odbiornika Logi Bolt USB. Do tego urządzenie wspiera oprogramowanie Logitech Options+, przy pomocy którego można skonfigurować m.in. przyciski boczne.



Nowa mysz Signature M650 została wyceniona na 179 złotych i będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej oraz białej.