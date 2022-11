Stylowa gra akcji dostępna za darmo

Lubicie czasami odpocząć od wysokobudżetowych tytułów i spróbować czegoś bardziej skromnego? Nowa darmówka od GOG to gra akcji, którą warto wypróbować pomiędzy dużymi grami.

Gra akcji z retro klimatem

Lata 80. Geniusz ukrywający się pod pseudonimem The Creator tworzy konsolę Narita One, na którą flagowym tytułem staje się gra Narita Boy. Produkcja natychmiastowo staje się ogromnym hitem i sprzedaje się w milionach egzemplarzy. W międzyczasie wewnątrz binarnego kodu dzieje się rzecz niewyobrażalna – świat cyfrowy łączy się z tym rzeczywistym. „On” powraca, kasując dodatkowo pamięć The Creatora. Nadrzędny program, Motherboard oraz jego agenci aktywowali protokół Narita Boy. I wtedy do akcji wkraczacie Wy.

Źródło: GOG

Narita Boy to dwuwymiarowa platformówka, grafiką przypominająca tytuły, które swoje sukcesy mogły święcić na 16-bitowych konsolach SEGI oraz Nintendo. W grze przemierzamy rozległy świat Digital Kingdom, pokonując przeciwników w najbardziej klasyczny sposób, znany ludzkości – przekonując ich argumentem siły, a dokładniej Techno-mieczem.

Całość oczywiście, jak to tytuł zapatrzony w dzieła kultury sprzed kilku dekad, czerpie garściami z produkcji, które oglądaliśmy w latach 80., a klimat uzupełnia synthwave’owa ścieżka dźwiękowa. Dodatkowym atutem może być fakt, że wymagania sprzętowe zatrzymały się w okolicach 2011 roku, więc nie potrzebujecie mocnej karty graficznej, aby cieszyć się rozgrywką.

Jak dostać Narita Boy za darmo?

Tytuł jest dostępny bezpłatnie na platformie GOG, ale tylko przez 48 godzin, więc chętni na skorzystanie z tej okazji muszą się spieszyć. A jeżeli jesteście zainteresowani innymi tytułami, dostępnymi w tym serwisie, to właśnie wystartowała promocja z okazji Black Friday 2022, która potrwa do 30 listopada br. Promocją objęte zostało ponad 4000 tytułów, a zniżki sięgają 90%, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.