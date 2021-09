Kolejny krok w kierunku doskonałości: Oppo Reno 6 i Reno 6 Pro już w Polsce. Najlepsza oferta tylko dziś!

Przed nami Oppo Reno 6 i Oppo Reno 6 Pro, których światowa premiera miała miejsce zaledwie 5 miesięcy po serii Reno 5. Czy to wystarczająco dużo czasu, by wprowadzić na tyle istotne zmiany, że zaciekawią kupujących? Przekonajmy się.

Wydawanie kolejnych generacji smartfonów co pół roku ma zwolenników i przeciwników. Z jednej strony, klienci mogą wybierać między najświeższymi propozycjami, uwzględniającymi najnowsze rynkowe trendy. Z drugiej, to nieco utrudnia odnalezienie się w ofertach producentów, a nowszy smartfon nie zawsze okazuje się lepszy od starszego, zwłaszcza w kwestii stosunku ceny do oferowanych możliwości. Jak będzie z najnowszymi modelami Oppo? To się okaże.

Seria Oppo Reno ma w sobie coś niezwykłego. Choć wcale nie jest tą najwyższą w ofercie producenta, w dalszym ciągu oferuje naprawdę mocną specyfikację, na ogół w korzystnej cenie. W mojej pamięci szczególnie mocno utkwił model Reno 2, wyposażony w charakterystyczną wysuwaną kamerkę do selfie w kształcie płetwy, a także Reno 4 Pro, który okazał się naprawdę przyjemnym smartfonem, właściwie pozbawionym szczególnie istotnych mankamentów. Ot, świetne urządzenie na co dzień.

Teraz przyszła pora, by w świetle fleszy polskich reporterów stanęła najnowsza dwójka: Oppo Reno 6 i Oppo Reno 6 Pro. Oba bardzo eleganckie, dobrze wyposażone i gotowe do pracy w sieci 5G.

Jeśli dotychczas nie interesowaliście się ich specyfikacją techniczną, ponieważ i tak nie było możliwości zakupu w Polsce, nic straconego. Oto syntetyczne podsumowanie najważniejszych informacji na ich temat.

Oppo Reno6 Pro fot. Oppo

Oppo Reno6 Pro – smartfon (niemal) kompletny

Podstawowym zarzutem, z którym zmagały się modele Oppo Reno 4 Pro i Reno 5 Pro, był zastosowany układ SoC. Od smartfona, którego cena oscyluje wokół 3000 złotych, oczekujemy bowiem najwyższej dostępnej wydajności. Model Reno 6 Pro naprawia błędy poprzedników – znajdziemy tu układ Qualcomm Snapdragon 870, uważany za najrozsądniejsze rozwiązanie w smartfonach z wyższej półki, zwłaszcza biorąc pod uwagę problemy z wysokimi temperaturami, z jakimi zmaga się jego następca.

W rozwinięciu skrzydeł pomaga mu 12 GB pamięci operacyjnej, a także 256 GB przeznaczone na dane użytkownika.

Zastosowany wyświetlacz wykonany został w technologii AMOLED. Ma przekątną 6,55 cala, rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Ujrzymy na nim system operacyjny Android 11 z nakładką ColorOS w wersji 11.3.

Moduł aparatu głównego Oppo Reno 6 Pro składa się z czterech obiektywów: podstawowego, stabilizowanego optycznie, o rozdzielczości 50 Mpix, ultraszerokokątnego o rozdzielczości 16 Mpix, teleobiektywu o rozdzielczości 13 Mpix (5x zoom hybrydowy) i makro (2 Mpix). Kamerka do selfie ma rozdzielczość 32 Mpix.

Całość zamknięto między dwoma taflami szkła, z czego ta ochraniająca wyświetlacz to Gorilla Glass 5. Naturalnie, nie zabrakło miejsca dla najnowszych standardów łączności bezprzewodowej, w tym 5G i WiFi 6.

Standardowo, w przypadku Oppo, wewnątrz Reno 6 Pro znalazło się miejsce dla baterii, której czas ładowania może imponować. Ogniwo o pojemności 4500 mAh naładujemy z mocą 65 W, przy pomocy ładowarki dołączonej do zestawu sprzedażowego, co w ostatnim czasie przestaje być standardem.

Jak wspomniałem w podtytule, Oppo Reno 6 Pro to smartfon niemal kompletny. Dlaczego niemal? Najpoważniejszym brakiem, względem typowo flagowych konstrukcji, jest nieobecność w specyfikacji ładowania bezprzewodowego. Przyznam szczerze, nie mam pojęcia, dlaczego producent tak mocno wzbrania się przed jego powszechnym stosowaniem.

Oppo Reno6 Pro fot. Oppo

Oppo Reno 6 – solidność i elegancja w jednym

Choć Oppo Reno 6, co naturalne, nie może poszczycić się tak wydajnymi podzespołami, jak model z dopiskiem Pro, z pewnością również nie braknie mu mocy do działania. Od swojego mocniejszego brata wyróżnia się, przede wszystkim, zastosowaniem charakterystycznych, spłaszczonych ramek, a także układem SoC innego producenta.

Pod maską Reno 6 znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 900, 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB przestrzeni na dane użytkownika. Możliwości multimedialne uzupełnia aparat (podstawowy 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix) oraz kamerka do selfie (32 Mpix).

Podobnie jak w przypadku Reno 6 Pro, tu również znalazł zastosowanie wyświetlacz AMOLED z rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 90 Hz, jednak nieco mniejszy i, przede wszystkim, płaski. Jego przekątna to 6,43 cala.

Oppo Reno 6 ma wbudowaną baterię o pojemności 4300 mAh, z szybkim ładowaniem przewodowym 65 W (ładowarka w zestawie), obsługuje najnowsze standardy łączności bezprzewodowej (5G, WiFi 6), a jego obudowa została wykonana ze szkła.

Porównanie specyfikacji Reno 6 i Reno 6 Pro

Oppo Reno 6 Oppo Reno 6 Pro wyświetlacz płaski, AMOLED, 6,43” 2400×1080, 90 Hz zakrzywiony, AMOLED, 6,55” 2400×1080 pikseli, 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 900 z ARM Mali G68 Qualcomm Snapdragon 870 z Adreno 650 RAM 8 GB 12 GB pamięć 128 GB 256 GB aparaty główny 64 Mpix f/1.7 + ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 + makro 2 Mpix f/2.4 główny 50 Mpix f/1.8 + ultraszerokokątny 16 Mpix f/2.2 + teleobiektyw 13 Mpix f/2.4 + makro 2 Mpix f/2.4 aparat przedni 32 Mpix f/2.4 32 Mpix f/2.4 łączność 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS dual SIM tak tak głośniki mono stereo USB typu C typu C skaner linii papilarnych w ekranie w ekranie akumulator 4300 mAh 4500 mAh wymiary 156,8 x 72,1 x 7,59 mm 160,8 x 72,5 x 7,99 mm waga 182 g 188 g

Oppo Reno6 fot. Oppo

Cena i dostępność

Oppo Reno 6 i Oppo Reno 6 Pro trafią do sprzedaży w Polsce już dziś. Reno 6 sprzedawany będzie w kolorach czarnym i błękitnym, a Reno 6 Pro – grafitowym i błękitnym. Reno 6 kosztuje 2499 złotych, a Reno 6 Pro – 3699 złotych.

Na start sprzedaży przygotowano ofertę promocyjną, szczególnie premiującą tych, którzy na zakup smartfona zdecydują się jeszcze dziś – 9 września. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Oppo Reno6 i Reno6 Pro – oferta na rozpoczęcie sprzedaży

W dniach od 9 do 19 września 2021 roku, zakup nowych smartfonów Oppo premiowany będzie następującymi dodatkami:

Oppo Reno 6: roczna ochrona ekranu i słuchawki Oppo Enco Free2;

Oppo Reno 6 Pro: roczna ochrona ekranu i słuchawki Oppo Enco X.

Dodatkowo, klienci, którzy zdecydują się na zakup jeszcze w dniu polskiej premiery, czyli dziś – 9.09.2021, otrzymają prezent w postaci spersonalizowanej koszulki klubu FC Barcelona, której wartość to 450 złotych.

Więcej informacji o ofercie promocyjnej dostępnych jest na stronie Media Expert.

Oba nowe smartfony, już od kilku dni, goszczą w naszej redakcji na recenzenckich testach. Nasze wrażenia z ich użytkowania pojawią się na łamach Tabletowo lada chwila!

