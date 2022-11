Od taniego średniaka do prawie flagowca – oto nowa seria HONOR 80

Marka HONOR zaprezentowała dziś swoją najnowszą serię smartfonów HONOR 80, w skład której weszły trzy modele: 80, 80 Pro i 80 SE. Można powiedzieć, że w tej linii każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie, ponieważ mamy tu do czynienia ze smartfonami, które sporo różnią się miedzy sobą, choćby ceną, ale oczywiście nie tylko.

HONOR 80 Pro – najmocniejszy z serii

Producent wyposażył smartfon w 6,78-calowy, zakrzywiony wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ (2700×1224 pikseli), 100% gamie kolorów DCI-P3, 10-bitowym HDR 10 oraz jasności do nawet 1000 nitów. Z wyświetlaczem został również zintegrowany czytnik linii papilarnych. Pod maską HONOR 80 Pro znalazł się topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – ośmiordzeniowa jednostka, która rozpędzi się maksymalnie do 3,2 GHz. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Adreno 730. Chipset będzie w tym modelu wspierany przez 8 GB lub 12 GB RAM, a ilość wbudowanej pamięci wewnętrznej to 256 GB lub 512 GB, w zależności od wersji.

Imponująco prezentuje się konfiguracja aparatów tego smartfona. Producent wyposażył go w 160 Mpix aparat główny z matrycą o wielkości 1/1,56 cala i przysłoną f/1.8. Urządzenie oferuje również 50 Mpix aparat do zdjęć ultraszerokokątnych z opcją makro i przysłoną na poziomie f/2.0 oraz 2 Mpix czujnik głębi z przysłoną f/2.4. Z kolei z przodu znalazł się 50 Mpix aparat do selfie i 2 Mpix czujnik głębi.

Producent zastosował w smartfonie akumulator o pojemności 4800 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe SuperCharge o mocy 66 W. HONOR 80 Pro oferuje również obsługę sieci 5G, dual SIM oraz głośniki stereo. Całość działa w oparciu o system operacyjny Android 12 z nakładką MagicOS 7.0.

Urządzenie ma wymiary 163,3×74,9×7,8 mm i waży 188 gramów. Występuje w czterech wersjach kolorystycznych: Ripple Blue, Sunrise Pink, Emerald Green i Midnight Black, z czego najbardziej wzrok przyciąga niebieska, która na tylnym panelu ma teksturę przypominającą fale.

HONOR 80 Pro (źródło: Weibo)

HONOR 80, czyli ten średni

Średni model z najnowszej serii producent wyposażył w dokładnie taki sam wyświetlacz jak w wersji 80 Pro. Zmienił się jednak zastosowany procesor – w tym modelu jest to Qualcomm Snapdragon 782G. To ośmiordzeniowa jednostka, która rozpędzi się maksymalnie do 2,7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny będzie układ Adreno 642L. Chipset w HONOR 80, podobnie jak w HONOR 80 PRO, jest wspierany przez 8 GB lub 12 GB RAM, a ilość wbudowanej pamięci wewnętrznej to 256 GB lub 512 GB.

Względem powyżej opisywanego modelu zmieniona została również konfiguracja aparatu. Co prawda nadal mamy do czynienia z tym samym, 160 Mpix aparatem głównym, jednak sensor do zdjęć ultraszerokokątnych ma tutaj 8 Mpix i przysłonę f/2.2. Pojawił się również 2 Mpix aparat przeznaczony do zdjęć makro. Natomiast z przodu producent umieścił 32 Mpix sensor z przysłoną f/2.2.

Akumulator oraz pozostałe moduły zastosowane w tym modelu nie różnią się od 80 Pro. Wymiary smartfona to 161,6×73,9×7,7mm, a jego waga wynosi 180 gramów. Urządzenie występuje w czterech wersjach kolorystycznych, dokładnie tych samych, co HONOR 80 Pro.

HONOR 80 (źródło: Weibo)

Najtańszy z serii, czyli HONOR 80 SE

W najtańszym modelu z serii HONOR 80 producent zastosował w dokładnie taki sam wyświetlacz jak w dwóch pozostałych smartfonach. Pod maską znalazł się jednak MediaTek Dimensity 900 – ośmiordzniowiec, którego rdzenie rozpędzą się do 2,4 GHz. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Mali-G68 MC4. Procesor jest tutaj wspierany przez 8 GB lub 12 GB RAM, z kolei ilość pamięci wbudowanej to w tym modelu 256 GB.

HONOR 80 SE oferuje 64 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8. Wspiera go 5 Mpix sensor do zdjęć ultraszerokokątnych z przysłoną f/2.2 oraz 2 Mpix do makro. Z kolei z przodu znalazł się 32 Mpix aparat do selfie. Producent zastosował w smartfonie akumulator o pojemności 4600 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe SuperCharge o mocy 66 W.

HONOR 80 SE (źródło: Weibo)

Cena i dostępność serii HONOR 80

Smartfony zadebiutowały dziś na chińskim rynku. Od dzisiaj trwa ich przedsprzedaż, a regularna sprzedaż rozpocznie się 9 grudnia (modelu 80 Pro 2 grudnia). Producent nie poinformował jeszcze, czy i kiedy urządzenia trafią na inne rynki. Należy jednak pamiętać, że HONOR oficjalnie wyeksmitował się z Polski i nie ma widoków na jego rychły powrót do kraju nad Wisłą.

Jak wyglądają ceny poszczególnych modeli? HONOR 80 SE w wersji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej został wyceniony na 2399 juanów (równowartość ~1525 złotych), a wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej kosztuje 2699 juanów (~1715 złotych)

Za model HONOR 80 z 8 GB RAM i 256 GB pamięci klienci muszą zapłacić 2699 juanów (~1715 złotych), wersja z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej kosztuje 2999 juanów (~1910 złotych), a najdroższa konfiguracja z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej to wydatek rzędu 3299 juanów (~2100 złotych).

Najdroższy, ale również najmocniejszy z całej serii HONOR 80 Pro w wersji z 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci kosztuje 3499 juanów (~2225 złotych), wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci został wyceniony na 3799 juanów (~2415 złotych), a najdroższa konfiguracja z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci kosztuje 4099 juanów (~2605 złotych).