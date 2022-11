Ta edycja Xiaomi 12T Pro wygląda dziwnie i jest bardzo limitowana

Xiaomi 12T Pro został zaprezentowany na naszym rynku ponad miesiąc temu. Niedawno mogliście przeczytać też na łamach Tabletowo recenzję Xiaomi 12T Pro. Teraz została wypuszczona wyjątkowa wersja – Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition. Będzie ona dostępna w mocno limitowanej liczbie egzemplarzy i tylko w Europie.

Edycje specjalne smartfonów mają to do siebie, że zwykle pojawiają się na rynku w limitowanych ilościach. Jedne wyglądają ciekawe, inne po prostu dziwnie, a jeszcze inne dziwnie i interesująco jednocześnie. Tutaj mamy raczej do czynienia z tym ostatnim, choć oczywiście jest to kwestia gustu.

Wygląd Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition

Za stworzenie tej wyjątkowej edycji Xiaomi 12T Pro odpowiedzialny jest amerykański artysta Daniel Arsham. Twierdzi on, że za 20 lat ludzie posiadający ten telefon nie będą używać go jako smartfona – będzie on ponadczasowym dziełem sztuki, wykraczającym poza typową funkcjonalność. Przy tworzeniu użył on swojej idei „Fikcyjnej Archeologii”, a wzory mają nawiązywać do procesów starzenia i naturalnej erozji.

Całość jest utrzymana w ciemnozielonej kolorystyce z domieszkami brązu. Według informacji na stronie producenta, ma to przypominać kryształy, popiół wulkaniczny i brąz selenitowy zamknięte pod przezroczystym, wytrawianym szkłem. Wyspę z obiektywami utrzymano w tej samej stylistyce, ramka jest zielona i matowa. Przygotowano też tapetę 3D, która ma tworzyć spójną całość z designem urządzenia. Na potrzeby tej edycji zostało zaprojektowane równie oryginalne pudełko, a wszystkie akcesoria pasują kolorystycznie do urządzenia.

Specyfikacja, cena i dostępność

Jako bazy do stworzenia tego modelu użyto najmocniejszej wersji Xiaomi 12T Pro z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Cała specyfikacja pozostaje bez zmian, zatem sercem jest tutaj Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, główną matrycę cechuje rozdzielczość 200 Mpix, a ekran AMOLED ma 6,67 cala i odświeżanie 120 Hz. Nie zabrakło też ładowarki o mocy 120 W.

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition został wyceniony na 899 euro (równowartość ~4225 złotych), zatem kosztuje o 50 euro więcej względem standardowej wersji 12/256 GB (w Polsce sprzedawana jest obecnie za 3999 złotych). Będzie on dostępny tylko w Europie w liczbie zaledwie 2000 egzemplarzy. Start sprzedaży zaplanowano na 16 grudnia. Zakupu będzie można dokonać tylko na stronach highsnobiety.com i mi.com oraz przez dwa dni w dedykowanym sklepie Xiaomi pop-up store w Berlinie.