Samsung ma 3 dni na zaktualizowanie tych urządzeń

Tak szybko aktualizującego Samsunga dawno nie widzieliśmy. Choć pod koniec roku większość producentów odpoczywa, przygotowując się na kolejne 12 miesięcy, Koreańczycy chcą w tym czasie dotrzymać pewnej obietnicy.

One UI 5 – błyskawiczna premiera

Android 13 i najnowsza nakładka Samsunga to na swój sposób bezprecedensowa sytuacja w historii koreańskiego producenta. W sierpniu tego roku Google oficjalnie udostępniło stabilną wersję swojego systemu. Doczekaliśmy się usprawnień w kwestii Material You (nowy język stylistyczny na Androidzie), nowinek w zakresie bezpieczeństwa, czy lepszej współpracy między urządzeniami.

Na to wszystko Samsung przygotował swoją nakładkę One UI 5, która została zaprezentowana w październiku 2022 roku. Jej główne cechy to intuicyjna personalizacja, funkcja Rutyn, czy podobnie jak w bazowej wersji systemu, nowości z zakresu bezpieczeństwa i łączności. Wszystkie te małe i duże zmiany robią apetyt właścicielom smartfonów i tabletów koreańskiego producenta na dużą aktualizację systemu.

Dlaczego Android 13 i One UI 5 to historia bez precedensu? W tym roku Samsung próbuje przejść samego siebie i nigdy wcześniej nie narzucił sobie tak wysokiego tempa udostępniania nowej wersji systemu wraz z nakładką. W oficjalnym wpisie opublikowanym przez Koreańczyków podano, że w mniej niż dwa miesiące (licząc do 9 grudnia tego roku) udało im się wdrożyć One UI 5 w ponad 46 modelach urządzeń.

Zaczęło się m.in. od Galaxy S22 Ultra (na zdjęciu.). Dziś One UI 5 powinien być obecny na ponad 46 modelach urządzeń. (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Samsung z obietnicą do spełnienia

W tym samym tekście producent wspomina, że jego celem jest udostępnienie aktualizacji na wszystkie urządzenia, które się do tego kwalifikują. Biorąc pod uwagę datę publikacji, czyli 28 grudnia, firma ma jeszcze 3 dni, aby niezaktualizowane smartfony i tablety przywitały Nowy Rok już z Androidem 13 i One UI 5 na pokładzie.

O jakich urządzeniach mowa? Według listopadowej listy w grudniu aktualizację w niemieckim regionie (a co za tym idzie, również w naszym) miały otrzymać:

Jeżeli chodzi o tablety mowa była o modelach Galaxy Tab S7 FE oraz Galaxy Tab S7 FE 5G.

Polscy właściciele Samsunga Galaxy Tab S7 FE oraz wariantu z 5G informują m.in. na Twitterze, że oba urządzenia otrzymały już Androida 13 i One UI 5. Co ciekawe, aktualizacją chwalą się również posiadacze Galaxy Tab A7 Lite, który miał być aktualizowany w styczniu. Wygląda na to, że Samsung wyrobił ponad 100% normy. Oby w przyszłym roku było jeszcze lepiej.