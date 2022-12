Jak robić zdjęcia gwiazd z aplikacją Samsung Expert RAW?

Za nami najkrótszy dzień w roku. Od tego momentu słońce będzie wschodzić coraz wcześniej a zachodzić coraz później. Dla jednych oznacza to rozpoczęcie się wspaniałego okresu, dla innych – że najwyższy czas na nocne zdjęcia.

Astrofotografia dla amatorów

Jeżeli zimowe noce kojarzą wam się z jasnym, gwiaździstym niebem, to nie jest to wyłącznie wytwór Waszej wyobraźni od przedawkowania sałatki jarzynowej i prezentowej euforii. Jim Sowell, kierownik Obserwatorium Technologicznego Uniwersytetu w Georgii wyjaśnia, dlaczego zimowe noce to najlepszy okres do obserwowania nieba.

Jeden z powodów dotyczy tego, że wilgotność zimą jest o wiele niższa, dzięki czemu atmosfera oraz niebo są bardziej przejrzyste, a co za tym idzie, mamy większą szansę na dostrzeżenie słabiej świecących gwiazd. Inny argument jest znaną nam wszystkim oczywistością – dzień jest o wiele krótszy, więc mamy sporo więcej czasu na przyglądanie się nocnemu niebu.

Wiele osób co najmniej raz w życiu próbowało uchwycić gwiaździste formacje na zdjęciu. Być może czasem kończyło się to rozmazaną papką i białym kleksem w postaci księżyca gdzieś w oddali. Nieważne, czy chodziło o aparat cyfrowy, czy dobry smartfon – astrofotografia wymaga odrobiny wiedzy i przygotowania. Zdjęcia wykonywane przy świetle słonecznym – nie. Na szczęście dzięki zaawansowanej technologii, zarówno w kwestii osprzętu jak i oprogramowania, dobre zdjęcie nocnego nieba jest już na wyciągnięcie ręki.

Huawei P30 Pro zasłynął nie tylko stosunkiem specyfikacji do ceny, ale również świetnym aparatem radzącym sobie w nocnych warunkach (for. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Expert RAW – przepis na astrofotografię

Jeżeli chcecie wykorzystać okazję do fotografowania zimowego nieba nocą i przy okazji posiadacie smartfon obsługujący aplikację Expert RAW, jesteście na dobrej drodze do uzyskania interesujących zdjęć gwiazd. Lista urządzeń Samsunga obecnie wspierających apkę to:

Galaxy S20 Ultra,

Galaxy Note 20 Ultra,

Galaxy Z Fold 2,

Galaxy S22,

Galaxy S22+,

Galaxy S22 Ultra,

Galaxy S21 Ultra,

Galaxy Z Fold 3,

Galaxy Z Fold 4.

Ważny w tym przypadku jest fakt, że korzystanie z własnego ciała jako statywu nigdy nie przyniesie dobrego wyniku – wszystkie drgania rąk przechodzą na smartfona, a co za tym idzie, na obiektyw oraz matrycę i rozmazują zdjęcie.

Warto zwrócić uwagę na to, w jaki statyw się wyposażyć, podejmując temat astrofotografii. Tu najlepiej sprawdzą się cięższe statywy o dużej wysokości, szerokim zakresie ustawienia pionowo głowicy oraz oferujące bardzo dobrą stabilność. Idealnie byłoby jeszcze posiadać napęd do fotografowania nieba, ale nie popadajmy w skrajności.

Przykładowy napęd do astrofotografii. Umieszczenie na nim smartfona to dość niecodzienny widok (fot. Astroshop.pl)

Kiedy wyposażycie się w odpowiedni statyw, musicie znaleźć dogodne miejsce i dostosować do niego czas. Im wyższe zanieczyszczenie światłem, tym gorsze zdjęcia Wam wyjdą – mieszkając w bardzo dużych aglomeracjach warto więc odjechać na odległość kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu kilometrów od miasta. Co ciekawe, najlepsze efekty uzyskacie podczas księżycowego nowiu.

Zanim zaczniecie robić fotografie, warto sprawdzić, czy sceneria Wam odpowiada. W tym celu warto ustawić długi czas naświetlania (ok. 30 sekund), najwyższe możliwe ISO oraz ogniskową na 0.8. Jeżeli pozycja statywu względem krajobrazu jest w porządku, możecie kliknąć w tryb astrofotograficzny (symbol konstelacji na górnym pasku) a następnie wybrać „Pokaż”.

Dzięki trybowi astrofotografii w Expert RAW możecie podejrzeć, gdzie znajdują się konkretne ciała niebieskie. Chcecie dowiedzieć się, czy Saturn mieści się w kadrze lub wycentrować obiektyw na gwiazdozbiorze Herkulesa? Nic prostszego!

Aplikacja Expert RAW w trybie astrofotografii (fot. Samsung)

Inną ważną funkcją, jaką spełnia tryb astro to mieszanie ze sobą klatek przy jednoczesnym automatycznym operowaniu ogniskową oraz ISO. Dzięki temu dochodzi do lepszej redukcji szumów i przechwytywania ostrzejszych zdjęć. Minimalny czas naświetlania trwa cztery minuty i taką wartość proponuje ustawić fotograf Michael Shainblum (z powyższego filmu), aby wykonać fotografię.

Powyższe wskazówki z pewnością przydadzą się nie tylko posiadaczom smartfonów Samsunga. Niewykluczone, że statyw, aplikacja umożliwiająca długi czas naświetlania i obsługą formatu RAW oraz telefon o równie złożonych aparatach, co te obecne w serii smartfonów Galaxy S22, pozwolą uzyskać niewiele gorsze wyniki. W końcu w fotografii nie chodzi o to, aby zawsze otrzymać najlepsze zdjęcie za pierwszym razem, tylko o doskonalenie swoich umiejętności.