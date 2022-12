Izera dostanie dwa razy więcej pieniędzy ze Skarbu Państwa

Co słychać w projekcie polskiego samochodu elektrycznego? Okazuje się, że Izera otrzymała całkiem pokaźny prezent od państwa. Dofinansowanie będzie bowiem dwukrotnie wyższe niż to wcześniej ogłoszone.

Izera powstaje powoli, ale jednak powstaje

W wakacje 2020 roku ogłoszono powstanie marki Izera, a także zaprezentowano wczesne prototypy polskiego samochodu elektrycznego. Następnie zaczęło robić się coraz ciszej o całym przedsięwzięciu aż do listopada 2022 roku.

Na konferencji, która została zorganizowana w poprzednim miesiącu, mogliśmy dowiedzieć się, że projekt wciąż jest rozwijany. Co więcej, ujawniony został dostawca platformy. Wybór padł na firmę Geely, a więc już doświadczonego gracza na rynku elektromobilności.

Ponadto poznaliśmy również kilka ważnych szczegółów. Pierwszy elektryk, który powstanie pod marką Izera, będzie SUV-em i ma należeć do segmentu C, czyli tego samego, co chociażby Volkswagen Golf. W planach są dwa kolejne modele – kombi i hatchback.

Silnik elektryczny zostanie umieszczony z tyłu, a samochód otrzyma napęd na tył. Należy dodać, że silnik zapewni 272 KM, a więc całkiem nieźle. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h ma wynosić około 6-7 sekund, a prędkość maksymalna to 160 km/h. Na pokład, zależnie od wybranej wersji, trafi akumulator o pojemności 51 lub 69 kWh, co pozwoli na przejechanie 340 lub 440 km według WLTP.

Niestety, masowa produkcja ma ruszyć dopiero w czwartym kwartale 2025 roku. Obecnie nawet nie dysponujemy fabryką, w której mają powstawać polskie samochody elektryczne.

Naprawdę duże dofinansowanie z budżetu państwa

Izera właśnie poinformowała, że 22 grudnia 2022 roku podpisany został aneks do umowy inwestycyjnej z dnia 28 lipca 2021 roku pomiędzy ElectroMobility Poland, a Skarbem Państwa. Na mocy którego nastąpi wzrost łącznego dofinansowania projektu z kwoty 250 mln do kwoty 500 mln złotych.

Trzeba przyznać, że mówimy o ogromnych pieniądzach. Miejmy tylko nadzieję, że finalnie faktycznie pomogą one w realizacji całego przedsięwzięcia i każdy zainteresowany będzie mógł kupić wymarzonego elektryka od Izery.