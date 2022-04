Nowy Edge (100) umożliwia łatwiejszy podgląd plików PDF i nie tylko

Ostatnio zadebiutowała setna wersja zdecydowanie najpopularniejszej przeglądarki na świecie, czyli Google Chrome. Teraz nadszedł czas na drugą pod względem popularności – Microsoft Edge, która również dostaje aktualizację do wersji 100. Zmian jest stosunkowo niewiele, ale te, które zostały wprowadzone, z pewnością ułatwią korzystanie z domyślnej przeglądarki systemu Windows.

Microsoft Edge wersja 100 już dostępna. Łatwiejszy dostęp do PDF

Najnowsze wydanie przeglądarki Microsoft Edge (wersja 100) wprowadza kilka mniejszych, ale za to przydatnych funkcji. Po pierwsze, otrzymujemy możliwość otworzenia podglądu plików PDF (niezależnie czy to z eksploratora plików, czy z aplikacji Outlook) – wcześniej wymagana była aplikacja firm trzecich lub po prostu inna przeglądarka (np. Google Chrome). Funkcja powinna się pojawić już zdecydowanie wcześniej, jednak dobrze, że wreszcie jest dostępna. Co więcej, przeglądarka ma funkcję aktywowania walidacji cyfrowych podpisów w dokumentach PDF, bez wykorzystania zewnętrznych programów.

Microsoft nie zapomniał tu także o ulepszeniach w aspekcie integralności z innymi autorskimi narzędziami. Hiperłącza w przeglądarce Edge będą automatycznie otwierały desktopowe aplikacje producenta – takie jak SharePoint oraz OneDrive, zamiast przekierowania na przeglądarkowe wersję apek.

Kolejna zmiana w najnowszej wersji Microsoft Edge obejmuje aspekt bezpieczeństwa. Firma zwiększyła ochronę integralności pamięci, która jest gwarantowana przez sprzętowe rozwiązania. Warto zaznaczyć, że funkcja do działania potrzebuje systemu Windows 8 lub nowszego. A to nie wszystkie zmiany pod tym względem, bowiem producent wprowadził zabezpieczenia przeciwko kolejnym dziewięciu CVE, które wypisał na swojej oficjalnej stronie.

Na koniec trzeba wspomnieć o zmianie, która może zapobiec potencjalnym błędom przy wyświetlaniu trzycyfrowej wersji (zamiast dwucyfrowej, jak to było dotychczas). Microsoft Edge od wersji 100, dzięki komendzie edge://flags, pozwoli zachować numer 99 zamiast 100 (i w przyszłości wyższych).

Na stronie Microsoftu możemy wyczytać jeszcze kilka innych zmian – takich jak wyłączenie okna przywrócenia stanu przeglądarki (wyświetlanych okien) w wypadku nagłego crasha aplikacji, a także wielu, wielu innych.

Przeglądarka Microsoft Edge powinna zostać zaktualizowana automatycznie do wersji 100.0.1185.29, jednak w wypadku problemów można zrobić to ręcznie, przechodząc w ustawieniach do zakładki „Microsoft Edge – informacje”.