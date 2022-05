W wielu polskich miastach zapłacisz za bilet BLIKIEM zbliżeniowym

Mennica Polska wdrożyła w kilku miastach w Polsce możliwość płatności za bilety komunikacji miejskiej z użyciem BLIKA zbliżeniowego. Można skorzystać z tej opcji zarówno w biletomatach, jak i kasownikach obsługiwanych przez Mennicę Polską.

BLIK zbliżeniowy w kasownikach

System BLIK zbliżeniowy to forma płatności wdrażana na przestrzeni ostatnich miesięcy w wielu polskich bankach. Dzięki niemu możliwe jest realizowanie płatności smartfonem bez podawania kodu oraz posiadania karty płatniczej. Jest to spore ułatwienie względem systemów płatności opartych na karcie. Google Pay czy Apple Pay do aktywacji wymagają wydanej karty do konta, zaś BLIK zbliżeniowy musi jedynie zostać wdrożony do aplikacji mobilnej przez bank.

Mennica Polska poinformowała, że pasażerowie komunikacji miejskiej w wybranych polskich miastach mogą już korzystać z BLIKA zbliżeniowego w celu zakupu biletu na przejazd. We Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku i Łodzi możliwe jest to w kasownikach mobilnych wspierających Open Payment System. Nowa metoda płatności jest również wspierana w tamtejszych biletomatach.

Zbliżeniowa forma BLIKA ma zostać wkrótce udostępniona w kasownikach i biletomatach we Włocławku i Jaworznie. Mennica Polska planuje także udostępnić ją mieszkańcom Warszawy, lecz tam szybkie płatności smartfonem pojawią się wyłącznie w stacjonarnych oraz mobilnych biletomatach operatora – stołeczni przewoźnicy wykorzystują bowiem własny system kasowników, umożliwiający korzystanie z kart miejskich wydanych przez ZTM oraz biletów jednorazowych.

By kupić bilet za pomocą BLIKA zbliżeniowego, wystarczy aktywować go w aplikacji mobilnej swojego banku. Tę formę płatności obsługuje obecnie kilka największych banków w Polsce i jest on dostępny na większości smartfonów z systemem Android wyposażonych w moduł NFC. Płatność nie wymaga podawania kodu ani zatwierdzenia w aplikacji – wystarczy odblokować smartfon za pomocą biometrii, hasła lub kodu.

Mennica Polska obsłuży nowe karty płatnicze

Oprócz wdrożenia nowej, mobilnej formy płatności, Mennica Polska poinformowała o rozszerzeniu wachlarza akceptowanych kart płatniczych. Dotychczas w jej urządzeniach akceptowane były karty Visa i Mastercard, za pomocą których wykonywana jest lwia część transakcji bezgotówkowych w naszym kraju.

Do tego grona dołączyły właśnie karty Diners/Discover wystawiane przez amerykański Discover Bank. Dzięki temu turyści korzystający z takich kart będą mogli bezproblemowo nabyć bilety komunikacji miejskiej w wielu miastach.