Safari na iPhonie zapewni większą kontrolę nad trybem ciemnym

Apple prowadzi prace nad ulepszeniem trybu ciemnego i innymi nowościami dla przeglądarki Safari na iOS. Dzięki temu, użytkownicy mają zyskać większą kontrolę nad wyświetlanymi stronami internetowymi.

Reklama

Dodatkowa opcja w przeglądarce

Właściciele iPhone’ów mogą już od 2019 roku korzystać z trybu ciemnego w systemie i wielu aplikacjach. Został on bowiem wprowadzony wraz z iOS 13. Co więcej, możliwe jest automatyczne dostosowanie schematu kolorów na stronach internetowych do globalnych ustawień systemu.

Okazuje się, że ta ostatnia funkcja nie zawsze jest pożądania. W związku z tym, Apple zamierza zapewnić dodatkowe ustawienia dla każdej witryny w Safari. Pozwoli to na ręczne wybranie jasnego lub ciemnego trybu dla strony, niezależnie od motywu obowiązującego w całym systemie.

Reklama

Jak wynika ze zmian w kodzie silnika WebKit, które zostały odkryte przez serwis 9to5Mac, Apple pracuje nad opcją „zastąpienia systemowego schematu kolorów preferencjami dla poszczególnych witryn”. Dzięki temu, użytkownik będzie mógł wybrać, aby konkretna strona zawsze wyświetlała się w jasnej lub ciemnej wersji.

Niektóre nowości trafią również do Safari na macOS (fot. Tabletowo.pl)

Funkcja jak najbardziej powinna okazać się przydatna. W końcu nie każda witryna wygląda dobrze po włączeniu trybu ciemnego lub w jasnym zbytnio razi nadmiarem białego tła. Oczywiście niektóre strony mają oddzielny przełącznik do wyboru jasnego lub ciemnego trybu, nie powiązany z konkretnym systemem czy przeglądarką, ale niestety nie jest to standardem (Tabletowo ma!).

Większa kontrola nad wyskakującymi okienkami

Nowe linijki w kodzie WebKit zapowiadają jeszcze inne nowości w Safari. Wśród nich znajduje się funkcja, która pozwoli użytkownikom na blokowanie wyskakujących komunikatów. Dokładniej chodzi o okienka, które przypominają systemowe alerty i momentami potrafią być naprawdę irytujące. Rozwiązanie ma trafić do przeglądarki na iOS i macOS.

Dowiedzieliśmy się, że Apple pracuje jeszcze nad nowym interfejsem API do zarządzania „Zgodą na pliki cookie”. Niestety, nie wiadomo kiedy wszystkie z przedstawionych rozwiązań trafią do użytkowników. Niewykluczone, że pojawią się wraz z jedną z aktualizacji do iOS 15, ale możliwe, że trzeba będzie poczekać dopiero na iOS 16.

Warto dodać, że zespół Tima Cooka już wkrótce ma wdrożyć inne zmiany w swojej przeglądarce. Wraz z iOS 15.4 w mobilnej wersji Safari pojawi się obsługa powiadomień push dla aplikacji internetowych, a także wsparcie dla zestawów rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości.