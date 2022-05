Opera VPN Pro dostępna również na komputerach

Użytkownicy przeglądarki Opera z pewnością znają wbudowaną w nią funkcję VPN, pozwalającą wygodnie i bezpiecznie surfować po sieci. Norweska firma pragnie dalej rozwijać usługi związane z prywatnymi sieciami wirtualnymi i prezentuje nowy VPN Pro dla komputerów. Ile kosztuje i jak z niego skorzystać?

Reklama

Opera lubi VPN-y

W 2016 roku do przeglądarki Opera zawitał bezpłatny VPN, pozwalający użytkownikom przeglądającym sieć używać szyfrowanego połączenia, ukrywając swoją lokalizację i chroniąc prywatność. Funkcja ta przypadła do gustu użytkownikom i umożliwia m.in. dostęp do treści niedostępnych na platformach VOD w naszym kraju.

Przez pewien czas takie samo rozwiązanie było dostępne również dla urządzeń mobilnych. Opera oferowała darmowy VPN za pośrednictwem aplikacji na Androida i iOS. Niestety, usługa została zamknięta w 2018 roku i… powróciła cztery lata później w nieco zmienionej formie.

Całkiem niedawno użytkownicy mobilnej wersji Opery zyskali dostęp do usługi subskrypcyjnej Opera VPN Pro, w ramach której użytkownicy smartfonów z Androidem mogą skorzystać z przystępnego cenowo rozwiązania prywatnej sieci wirtualnej. Twórcy aplikacji zapewniają, że usługa gwarantuje użytkownikom prywatność i bezpieczeństwo na poziomie całego urządzenia, a w dodatku jedna subskrypcja umożliwia korzystanie z usługi nawet na 6 urządzeniach.

źródło: Opera

Nowy VPN na komputery stacjonarne

Najwidoczniej nowa usługa stała się sukcesem, gdyż Opera rozszerza jej dostępność o komputery stacjonarne i laptopy. Dzięki temu użytkownicy mogą wybierać pomiędzy darmową usługą oraz jej podrasowaną, płatną wersją. A wszystko to w ramach aplikacji przeglądarki.

Twórcy rozwiązania zapewniają, że VPN Pro oferuje dostęp do ponad 3000 prywatnych serwerów w ponad 30 lokalizacjach na całym świecie. Subskrybenci korzystają z szybkiego transferu w ramach usługi, a także mogą przełączyć się w tryb oszczędzania danych.

VPN Pro jest dostępny w większości krajów na świecie i oferuje 7-dniowy okres próbny. Po jego zakończeniu można skorzystać z subskrypcji, której cena zależy od wybranej oferty. Możliwe warianty to: 26,99 złotych płatne co miesiąc, 13,49 złotych miesięcznie przy wykupieniu usługi na 6 miesięcy oraz 8,99 złotych za miesiąc za VPN Pro na 12 miesięcy.

źródło: Opera

Usługa jest już dostępna w aplikacji przeglądarki dla systemu Android. Użytkownicy komputerów mogą pobrać wersję deweloperską w celu przetestowania jej na swoich urządzeniach. Opera zapewnia, że VPN Pro trafi do wersji stabilnej w lipcu tego roku, a zainteresowanym umożliwia zapisanie się do newslettera.