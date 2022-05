Odwiedziliśmy Apple Muzeum Polska przed otwarciem. Czy warto się do niego wybrać?

Apple bez wątpienia stało się jedną z najbardziej kultowych i rozpoznawanych marek na świecie. Do tego stopnia, że produktom firmy poświęca się liczne wystawy, a nawet i muzea. Jeden z takich obiektów otwiera się właśnie w Warszawie, a ja sprawdziłem, czy warto zajrzeć do muzeum poświęconego historii tej słynnej firmy.

Czym jest Apple Muzeum Polska?

Jak można domyślić się po nazwie tego obiektu, Apple Muzeum Polska to pierwsze muzeum w naszym kraju, poświęcone tematyce giganta z Cupertino. Osoby stojące za tym przedsięwzięciem zebrały niesamowitą kolekcję, składającą się z 1600 eksponatów – wszystkie z nich, rzecz jasna, są powiązane z Apple.

Wśród najciekawszych eksponatów wyróźnia się pierwszego Macintosha 128K, iMaca G3 oraz działającą replikę komputera Apple-1 z 1976 roku. Egzemplarz prezentowany w Apple Muzeum Polska został zaprojektowany i stworzony przez właściciela muzeum, a następnie podpisany przez Steve’a Wozniaka, współzałożyciela Apple.

fot. Apple Muzeum Polska

Twórcy tego przedsięwzięcia gwarantują, że wystawa eksponatów będzie nieustannie rotować, by zapewnić odwiedzającym jeszcze lepsze wrażenia i kolejną porcję wiedzy o Apple podczas każdej wizyty.

Wspomnę tylko, że wszyscy zainteresowani wycieczką po jabłkowej osi czasu mogą odwiedzić ją w Fabryce Norblina, leżącej przy ulicy Żelaznej 51/53 w Warszawie. W tygodniu bilet normalny kosztuje 45 złotych, a ulgowy 30 złotych. Wycieczki zaplanowane na weekend wiążą się z ceną wstępu podwyższoną o 10 złotych. W sprzedaży są również bilety rodzinne, kosztujące – odpowiednio – 120 złotych w tygodniu oraz 140 złotych w weekendy.

Udało mi się zwiedzić obiekt podczas jego oficjalnego otwarcia 26 maja 2022 roku. Postanowiłem sprawdzić, co oferuje Apple Muzeum Polska i czy warto się do niego wybrać.

Byłem w Apple Muzeum Polska. Oto, co zobaczyłem

Wizyta w muzeum historii Apple zapowiadała się obiecująco. Nie ukrywam, że opisy na stronie były zachęcające i wywindowały nieco moje oczekiwania. Obawiałem się jednak nieco ograniczonej przestrzeni – 320 metrów kwadratowych to wcale nie tak dużo.

Gdy tylko przybyłem na miejsce, obawy te potwierdziły się. Spora grupa osób, zaproszonych na premierową wystawę w Apple Muzeum Polska, szybko zapełniła całą przestrzeń obiektu, a poruszanie się po muzeum stało się dość trudne. Do podobnych sytuacji może dochodzić w pierwszych dniach funkcjonowania obiektu, przede wszystkim w weekendy i późne popołudnia.

Najciekawszym eksponatem, jak już wcześniej wspomniałem, jest replika Apple-1, który otrzymał własną, wydzieloną przestrzeń. Komputerowi oraz instrukcji obsługi z podpisem Steve’a Wozniaka można było przyjrzeć się z bliska. Na szczęście dotyczyło to nie tylko jedynki, lecz również wszystkich innych urządzeń dostępnych w muzeum.

Tych było całkiem sporo – Macintoshe wszelkiej maści zapełniały każdą półkę i każdy podest historycznej przestrzeni. No właśnie, Macintoshe. Największym rozczarowaniem mojej wizyty było nadmierne skupienie się na komputerach osobistych. Zarówno te starsze, jak i całkiem niedawno dostępne w sprzedaży komputery były rozmieszczone wszędzie, a plakaty powiązane z marką wypełniały każdą ze ścian, lecz w Apple Muzeum Polska zabrakło pozostałych urządzeń marki.

Zaciekawiła mnie za to obecność konsoli PiPPiN, opracowanej przez Apple we współpracy z Bandai oraz mnogość wersji kolorystycznych iMaców G3 i iBooków G3. W szczególności te ostatnie prezentowały się wyjątkowo ciekawie i wpędziły mnie w przemyślenia na temat kierunku obranego przez producentów komputerów. Mogę z łatwością powiedzieć, że niektóre elementy wystawy znakomicie wypełniły swoje zadanie, ucząc i skłaniając do refleksji.

Od lewej: różne warianty koloryczne komputera iMac G3; wystawa laptopów Apple z iBookiem G3 Clamshell na czele | fot. Tabletowo.pl

iPhone’y, iPady oraz iPody zostały przedstawione na kilku ekranach multimedialnych, lecz wciąż nie rekompensuje to braku ich fizycznej obecności. Osobiście bardzo mocno liczyłem na wystawę chociażby kilku iPodów – w końcu ta seria produktów właśnie kończy swój żywot i została w wielu krajach wycofana ze sprzedaży. Odtwarzacze muzyczne Apple stanowią spory kawał muzycznej historii i są jednym z najbardziej rozpoznawalnych urządzeń lat 2000. Niestety, Apple Muzeum Polska uraczyło mnie tylko kilkoma pudełkami po iPodach (lub też iPodami w pudełkach, nie odważyłem się sprawdzić, czy coś jest w środku😉).

Co więcej, doszukałem się kilku błędów w informacjach wyświetlanych na ekranach interaktywnych. Przykładowo, na osi czasu modeli iPhone’a – piątkę reprezentował wizualnie iPhone SE 1. generacji, zdjęcie modelu 5C figurowało z podpisem „iPhone 5S”, natomiast zamiast czerwonego iPhone’a 7 umieszczono obrazek iPhone’a 7 Plus.

Przykładowe ekrany z informacjami o produktach marki Apple. Niestety, nie były one idealne | fot. Tabletowo.pl

Dla laika są to szczegóły kompletnie nieistotne, lecz obiekt, nazywający się muzeum powinien, uważam, przekazywać wyłącznie rzetelne informacje, dopieszczając takie szczegóły.

Jestem również świadomy, że w zasobach właściciela muzeum znajduje się znacznie więcej urządzeń i będą one rotować, lecz wciąż ograniczenie pierwszej ekspozycji do niemalże samych komputerów mocno mnie zawiodło.

5.5 Ocena

Czy warto odwiedzić polskie muzeum historii Apple?

Moim zdaniem – to zależy. Być może przy nieco bardziej zróżnicowanej wystawie wrażenia z wizyty będą o wiele lepsze. Ja jednak odrobinę się zawiodłem i nie sądzę, bym był zmotywowany do kolejnej wizyty – w szczególności uwzględniając aktualne ceny biletów wstępu.

Ponadto lokalizacja Apple Muzeum Polska sprawia, że trudno wpaść do niego przypadkiem – Fabryka Norblina znajduje się na Woli, w pewnej odległości od ścisłego centrum Warszawy, a ekspozycja została umieszczona na drugim piętrze budynku Plater wchodzącego w skład kompleksu. Gdyby nie liczne oznakowania ze strzałkami, nie wiem, czy byłbym w stanie dotrzeć na miejsce na czas.

Uważam, że to miejsce ma potencjał i jest w stanie zapełnić pewną niszę, lecz raczej poleciłbym je wieloletnim fanom Apple. Osoby, które są mniej zaznajomione z marką, mogą nie uznać wycieczki do obiektu za zbytnio informującą czy przywołującą wiele wspomnień z przeszłości.