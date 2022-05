Samsungowi nie było tak dobrze od 5 lat

Pomimo że sprzedaż smartfonów rok do roku w kwietniu 2022 roku spadła aż o 8%, to są na rynku producenci, którzy mają powody do zadowolenia. Jednym z nich jest Samsung, który nie tylko sprzedał więcej, ale również notuje niezłe udziały na rynku.

Samsung nie odczuwa kryzysu

Najnowsze analizy mówią o tym, że liczba sprzedanych smartfonów mocno się zmniejszyła. Globalny rynek smartfonów odnotował spadek sprzedaży w kwietniu 2022 roku, osiągając najniższy poziom od pandemii w 2020 roku. Największy regres zanotowano w Chinach, ale słabo jest również w Rosji. O ile na tym drugim rynku niewiele można zdziałać – z wiadomych przyczyn – o tyle rynek chiński jest niezwykle istotny.

Okazuje się, że Samsung dość dobrze poradził sobie z kryzysem na rynku chińskim, będąc jednym z producentów, którzy niekoniecznie zanotowali duży spadek. Wpłynęło to negatywnie na sprzedaż wszystkich chińskich producentów OEM – nie jest to jednak powód do zmartwień dla Samsunga.

Jak podaje Counterpoint Research, Samsung to jeden z tych producentów, którzy niekoniecznie muszą martwić się właśnie trwającym kryzysem na rynku smartfonów. Koreańczycy w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku sprzedali o 9% więcej urządzeń.

Wynik ten ma swoje przełożenie również w udziale na rynku. Statystyki pokazują, że południowokoreański producent zdobył prawie jedną czwartą światowego rynku smartfonów w kwietniu 2022 roku – dokładnie osiągając 24% udział. Warto dodać, że to najwyższy jednomiesięczny udział w rynku dla Samsunga od 2017 roku.

Oznacza to, że producent ten już trzeci miesiąc z rzędu zajmuje pozycję lidera na światowym rynku smartfonów. Co warte odnotowania, kwiecień to również miesiąc, w którym marka ta zdobyła pozycję lidera na rynku indyjskim pierwszy raz od prawie dwóch lat – to nie lada wyczyn.

Za tak dobre wyniki ma odpowiadać przede wszystkim seria Galaxy S22 w segmencie premium i przedstawiciele rodziny Galaxy A w segmencie średnim. To właśnie smartfony należące do tych linii stanowiły trzon sprzedaży.

Analitycy szacują, że tak dobre wyniki oznaczają, że Samsung utrzyma pozycję lidera na globalnym rynku smartfonów w drugim kwartale 2022 roku. Duży potencjał nadal tkwi w segmencie składanych urządzeń, gdzie to Samsung jest niekwestionowanym liderem z modelami Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3.

Informacje te z pewnością są powodem do zadowolenia dla ludzi zarządzających firmą. Miejmy tylko nadzieję, że Samsung nie spocznie na laurach i nadal będzie szukał innowacyjnych rozwiązań – rynek tego potrzebuje.