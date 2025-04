Redmi Turbo 4 Pro zaprezentowany. Gratka dla graczy i… fanów Harry’ego Pottera

Smartfon Redmi Turbo 4 Pro został oficjalnie zaprezentowany. Skrywa świetne podzespoły w niepozornej obudowie. Ta ostatnia występuje także w wyjątkowej edycji, kierowanej do miłośników Harry’ego Pottera.

Premiera Redmi Turbo 4 Pro. Niepozorny smartfon dla graczy

Redmi Turbo 4 Pro ma niepozorny design, ale w środku mieści naprawdę świetne podzespoły, które sprawiają, że można na niego patrzeć jak na rasowy smartfon gamingowy. Wykorzystuje prawie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, z którym współpracuje nawet 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej i maksymalnie 1 TB pamięci masowej w najnowszym standardzie UFS 4.1. Z myślą o graczach producent postarał się też o zaawansowany układ chłodzenia.

Pod względem wyżej opisanych podzespołów mamy do czynienia z nieznacznym progresem względem ubiegłorocznego modelu Redmi Turbo 3. Naprawdę spory skok zaliczył za to akumulator, którego pojemność wzrosła z typowych 5000 do nieprzeciętnych 7550 mAh. Równocześnie zachowano maksymalną moc ładowania, wynoszącą 90 W.

Redmi Turbo 4 Pro (fot. Xiaomi)

O postępie można mówić także w kontekście wyświetlacza, który jest większy (6,83 vs 6,67 cala), oferuje wyższą rozdzielczość (2800×1280 pikseli) i osiąga jasność nawet 3200 nitów, podczas gdy u poprzednika było to tylko 2400 nitów. Redmi Turbo 4 Pro cechuje się także wyższym poziomem odporności na wodę. Prawie zupełnie nie zmieniły się za to aparaty – z tyłu mamy główny sensor 50 Mpix i wspierający go moduł ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix, a z przodu – kamerkę 20 Mpix.

Specyfikacja Redmi Turbo 4 Pro vs Redmi Turbo 3 – porównanie

Gwoli podsumowania porównajmy sobie Redmi Turbo 4 Pro z reprezentującym poprzednią generację modelem Redmi Turbo 3:

Redmi Turbo 4 Pro

(Poco F7) Redmi Turbo 3

(Poco F6) Wyświetlacz 6,83 cala,

OLED,

120 Hz,

2800×1280 pikseli,

do 3200 nitów 6,67 cala,

OLED,

120 Hz,

2712×1220 pikseli,

do 2400 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

(4 nm; 3,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

(4 nm; 3 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256 GB-1 TB (UFS 4.1) 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256 GB-1 TB (UFS 4.0) Aparaty 50 Mpix (f/1.5) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 20 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.6) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 20 Mpix (f/2.2) Akumulator 7550 mAh,

ładowanie do 90 W 5000 mAh,

ładowanie do 90 W Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC System Android 15 / HyperOS 2 Android 14 / HyperOS Wymiary i waga 163,1×77,93×7,98 mm,

219 gramów 160,5×74,4×7,8 mm,

179 gramów Odporność IP68 / IP69 IP64

Ile kosztuje smartfon Redmi Turbo 4 Pro?

Smartfon Redmi Turbo 4 Pro jest już oficjalnie dostępny na chińskim rynku, gdzie jego poszczególne wersje pamięciowe zostały wycenione w następujący sposób:

12/256 GB – 2199 juanów (równowartość ~1135 złotych),

16/256 GB – 2299 juanów (~1190 złotych),

12/512 GB – 2499 juanów (~1290 złotych),

16/512 GB – 2699 juanów (~1395 złotych),

16 GB/1 TB – 2999 juanów (~1550 złotych).

Nie spodziewamy się premiery smartfona Redmi Turbo 4 Pro w Polsce, choć prawdopodobnie urządzenie o dokładnie takiej specyfikacji pojawi się w kraju nad Wisłą. Zasili jednak katalog innej marki z ekosyetmu Xiaomi, debiutując u nas jako Poco F7 i dołączając do wcześniej zaprezentowanych modeli Poco F7 Pro i Poco F7 Ultra.

Gratka dla fanów Harry’ego Pottera

Poza klasycznymi wariantami kolorystycznymi (czarny, biały i zielony), przygotowana została także wyjątkowa edycja dla fanów Harry’ego Pottera z klimatycznym motywem graficznym na plecach, tematycznym etui oraz innymi akcesoriami, nawiązującymi w sferze wizualnej do magicznego uniwersum wykreowanego przez J.K. Rowling.