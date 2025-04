Amerykanie zabezpieczą wybory prezydenckie w Polsce i ochronią przed Rosjanami

Najbliższe wybory prezydenckie odbędą się już 18 maja 2025 roku. Firma Meta – właściciel m.in. Facebooka i Instagrama – poinformowała, że zamierza ochronić integralność wyborów na swoich platformach. Powołano specjalny zespół.

Meta ochroni wybory prezydenckie 2025 w Polsce

Meta powołała specjalny zespół, którego zadaniem jest opracowanie strategii ochrony integralności wyborów na Facebooku i Instagramie. Nie jest to nowość dla amerykańskiego giganta społecznościowego – ma spore doświadczenie w tym obszarze, ponieważ od 2016 roku przeanalizował ponad 200 procesów wyborczych na całym świecie. Ponadto bazuje na regulacjach zawartych w Akcie o usługach cyfrowych.

Wyborcze centrum operacyjne (ang. Elections Operations Center) ma skupiać ekspertów z różnych działów firmy: analizy zagrożeń i danych, inżynierii, badań, operacji, polityki treści i prawa. Będą oni mieli za zadanie identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i wdrażanie odpowiednich środków zaradczych w aplikacjach i technologiach Mety.

W ramach przygotowań do wyborów Amerykanie pozostają w „bliskim kontakcie” z polskimi władzami, aby skoordynować swoje działania – uruchomiono m.in. specjalne kanały komunikacji z kluczowymi instytucjami, aby regularnie wymieniać informacje na temat potencjalnych zagrożeń. Wśród nich wymieniane są próby wpływania na wybory – zarówno z obszaru Polski, jak i zagranicy. A mieliśmy już do czynienia z takim przypadkiem – w sieci rozprzestrzeniano fake news, że wybory prezydenckie 2025 w Polsce zostaną odwołane.

Meta zorganizowała również serię szkoleń dla organizacji rządowych, wszystkich partii politycznych, instytucji wyborczych i organizacji pozarządowych, aby zapoznać je ze swoimi zasadami i produktami, najlepszymi praktykami korzystania z platform oraz środkami bezpieczeństwa (takimi jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe).

Amerykanie deklarują również, że będą przeciwdziałać „tajnym próbom manipulacji opinią publiczną” na Facebooku i Instagramie. Odpowiedzialność za to wezmą wyspecjalizowane globalne zespoły, które powstrzymują to, co Meta nazywa „skoordynowanym nieautentycznym zachowaniem”.

Meta ochroni też samych kandydatów w wyborach prezydenckich 2025

Firma zamierza również wprowadzić wzmocnione środki ochrony dla kandydatów w wyborach, co ma umożliwić im reagowanie na coraz częstsze przypadki ataków i agresywnych zachowań. Ich konta mają być chronione, a do tego będą prowadzone aktywne działania, mające na celu identyfikację i usuwanie przypadków nękania.

Ponadto wszyscy użytkownicy Facebooka i Instagrama zobaczą powiadomienie w aktualnościach z linkiem do oficjalnej strony wyborów prezydenckich 2025 (wybory.gov.pl/prezydent2025), gdzie znajdą niezbędne informacje dotyczące procesu wyboru nowej głowy państwa.