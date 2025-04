Idziesz na wybory prezydenckie? Wystarczy Ci smartfon z mObywatelem

Już 18 maja 2025 roku odbędą się wybory prezydenckie w Polsce. Jeśli skorzystasz tego dnia ze swojego prawa, to wiedz, że w lokalu wyborczym nie będzie Ci potrzebne nic więcej niż smartfon z aplikacją mObywatel.

Wybory prezydenckie 2025. Aplikacja mObywatel jak dowód osobisty

Działająca od lipca 2023 roku aplikacja mObywatel 2.0 to cyfrowy portfel Polaka i można w niej przechowywać także podstawowe dokumenty. Jeśli masz tam aktywny mDowód (czyli cyfrowy dowód osobisty), to nie będzie Ci potrzebny fizyczny dokument, aby potwierdzić swoją tożsamość. Wirtualny ma taką samą ważność.

Jeśli na miejscu zadeklarujesz chęć potwierdzenia tożsamości w ten sposób, członek obwodowej komisji wyborczej przedstawi Ci kod QR, który trzeba będzie zeskanować za pomocą smartfona, na którym masz zainstalowaną aplikację mObywatel. To bezpieczna, a zarazem niezawodna metoda. Ważne tylko, by korzystać z najnowszej wersji aplikacji (jest oznaczona numerem 4.56).

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by do potwierdzenia tożsamości wykorzystać fizyczny dowód osobisty. Po prostu nie jest to jedyna możliwość. Równocześnie z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 9 milionów Polaków, więc spora część wyborców może być zainteresowana taką opcją.

Poza weryfikacją tożsamości aplikacja mObywatel pozwala także sprawdzić szczegóły dotyczące nadchodzących wyborów, odnaleźć numer i adres obwodowej komisji wyborczej, do której jesteśmy zapisani, albo też zmienić miejsce głosowania. Wszystko to znajduje się w module Wybory.

Nieustający rozwój aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel może zawierać również inne dokumenty tożsamości, służy do potwierdzania uprawnień i zniżek, ułatwia życie kierowcom, a także pozwala na zastrzeganie numeru PESEL. W dodatku jest regularnie rozszerzana o nowe funkcje.

Zaledwie parę dni temu Grzesiek informował o wprowadzeniu Skrótów na dokumentach w aplikacji mObywatel, a wcześniej w tym roku odświeżono ekran logowania, wprowadzono funkcję podpisywania dokumentów, umożliwiono zmianę kodu PIN2 oraz dodano opcję weryfikacji uprawnień kierowców.

Kolejne nowości już są w drodze, a wszystko to ma pomóc w uczynieniu mObywatela prawdziwym asystentem użytkownika, pozostającym zawsze blisko niego i jego potrzeb – jak zapowiada Centralny Ośrodek Informatyki, czuwający nad tym projektem wraz z Ministerstwem Cyfryzacji.

Wracając zaś do wyborów, jeśli nadal nie wiesz, na kogo zagłosować, sprawdź Latarnik Wyborczy 2025, który pomoże Ci ustalić, z poglądami którego kandydata zgadzasz się najbardziej.