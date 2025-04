Android dalej „w formie”. Właściciele iPhone’ów znów będą mieć używanie

Androida i iOS coraz więcej łączy niż dzieli, lecz wciąż są aspekty, w których system operacyjny Apple ma ogromną przewagę nad platformą rozwijaną przez Google. Nawet jeśli w przypadku tej ostatniej sytuacja jest bardziej złożona niż wygląda na pierwszy rzut oka.

Najnowsze dane dotyczące udziałów poszczególnych wersji Androida

Google już dawno zrezygnowało z regularnego, comiesięcznego udostępniania informacji na temat udziałów poszczególnych wersji Androida. Oficjalnie nie wiadomo, dlaczego to zrobiło, natomiast nieoficjalnie za najbardziej motywujący do tego powód można uznać fakt, że każde takie zestawienie było bombardowane krytyką i wyśmiewane szczególnie przez posiadaczy iPhone’ów.

Aktualnie Google udostępnia takie informacje wyłącznie deweloperom za pośrednictwem Android Studio, i to na dodatek w bardzo nieregularnych odstępach czasowych – poprzednie dane dotyczące udziałów poszczególnych wersji Androida pojawiło się w maju 2024 roku. Teraz, po blisko roku, opublikowano najnowsze i – jak zwykle – mamy do czynienia z „powtórką z rozrywki”.

Najnowszy Android 15 jedną z najmniej popularnych wersji Androida

W kwietniu 2025 roku najwięcej urządzeń miało system Android 14, który został udostępniony w październiku 2023 roku. Na drugim miejscu pod względem popularności znalazł się Android 13 (wydany w sierpniu 2022 roku), a na trzecim… Android 11 (udostępniony we wrześniu 2020 roku).

Najnowszy Android 15, nad którym prace zakończono we wrześniu 2024 roku, kontroluje pracę zaledwie 4,5% urządzeń, co czyni go dopiero 7. najpopularniejszą wersją systemu sygnowanego zielonym robotem.

Stan na/Wersja systemu 1 kwietnia 2025 1 maja 2024 Android 15 4,5% – Android 14 27,4% 13% Android 13 16,8% 20,9% Android 12 12,8% 14,7% Android 11 15,9% 19,0% Android 10 10,2% 13,6% Android 9 (Pie) 5,8% 8,4% Android 8 (Oreo) 3,0% (8.1)

1,0% (8.0) 5,8% Android 7 (Nougat) 0,6% (7.1)

0,6% (7.0) 2,0% Android 6 (Marshmallow) 0,7% – Android 5.1 (Lollipop) 0,5% – Android 5 (Lollipop) 0,1% – Android 4.4 (KitKat) 0,1% –

Mimo że Android 15 nie zdążył się jeszcze rozgościć na urządzeniach, to wkrótce Google udostępni system Android 16, co tylko pogłębi fragmentację.

To wygląda naprawdę źle, ale czy Google powinno się wstydzić?

W porównaniu z iOS, którego najnowsze wersje za każdym razem zainstalowane są na większości smartfonów Apple (w styczniu 2025 roku iOS 18 miał 76% udziałów), Android wypada źle. W tym przypadku należy jednak za przedmiot porównania wziąć same Pixele, a tutaj Google nie ma się czego wstydzić, ponieważ udostępniło Androida 15 wszystkim smartfonom, począwszy od Pixela 6 (Pro) z 2021 roku.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą zatem przede wszystkim inni producenci, instalujący na swoich urządzeniach system sygnowany zielonym robotem, gdyż stanowią one miażdżącą większość – Pixele to niewielki ułamek, co widać w statystykach. Można mieć zastrzeżenia zarówno do tempa udostępniania aktualizacji do Androida 15 (ze szczególnym wskazaniem na Samsunga, który dał ciała), jak i długości wsparcia, które wciąż często jest zbyt krótkie (a starsza wersja systemu wcale nie motywuje użytkowników do kupienia nowego sprzętu, jeśli ten nadal działa i spełnia oczekiwania).

Pomimo tego cierpi cały wizerunek Androida i równocześnie Google, ponieważ większość osób nie zdaje sobie sprawy ze złożoności sytuacji.