Nowy smartfon Xiaomi wygląda niepozornie, ale naprawdę jest „Turbo”

Chociaż nowy smartfon Xiaomi – Redmi Turbo 3 – wygląda mocno przeciętnie, przynajmniej w „standardowej” wersji, to za sprawą swojej specyfikacji w pełni zasługuje na dopisek Turbo.

Specyfikacja smartfona Xiaomi Redmi Turbo 3

Słowo Turbo kojarzy się z czymś turbo szybkim i Redmi Turbo 3 taki będzie za sprawą zastosowania SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) oraz pamięci RAM LPDDR5X (od 12 do 16 GB) i UFS 4.0 (od 256 GB do nawet 1 TB). Model ten nie obsługuje kart pamięci, natomiast producent nie zapomniał o zastosowaniu efektywnego systemu chłodzenia – tutaj ma on powierzchnię 4800mm².

Redmi Turbo 3 (źródło: producent)

Pod sekcję wydajności możemy podciągnąć też akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 90 W (zasilacz w zestawie). Według deklaracji producenta po 1000 cyklach ładowania i rozładowania jego pojemność nie spadnie poniżej 90%.

Mocną stroną Redmi Turbo 3 jest również wyświetlacz. Ma on przekątną 6,67 cala, rozdzielczość 2712×1220 pikseli (446 ppi), współczynnik kontrastu 5000000:1, szczytową jasność 2400 nitów, funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ściemnianie PWM 2160 Hz.

źródło: producent

Ponadto ekran obsługuje 12-bitową głębię koloru i paletę DCI-P3 oraz technologie HDR10+ i Dolby Vision. Zintegrowano z nim też czytnik linii papilarnych, a cały przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus. W górnej części znajduje się otwór z 20 Mpix aparatem, z pomocą którego można sterować smartfonem za pomocą gestów (podobną funkcję oferuje Realme C65 – znów wraca ona do łask).

Oprócz tego Redmi Turbo 3 oferuje dwa aparaty na tyle (50 Mpix z f/1.59 i OIS + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio, emiter podczerwieni, X-osiowy silnik wibracyjny, NFC i dual SIM. Całość ma wymiary 160,5×74,4×7,8 mm i waży 179 gramów, a do tego chwali się certyfikatem IP64.

Cena smartfona Xiaomi Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 3 będzie dostępny w Chinach w 4 konfiguracjach:

12/256 GB za 1999 juanów (równowartość ~1080 złotych),

12/512 GB za 2299 juanów (~1245 złotych),

16/512 GB za 2499 juanów (~1355 złotych),

16 GB/1 TB za 2799 juanów (~1515 złotych).

Ponadto wariant z 16 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej występuje w specjalnej edycji, inspirowanej uniwersum Harry’ego Pottera. Kosztuje ona 2699 juanów (~1460 złotych).