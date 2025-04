Huawei rządzi. Konkurencja nie ma szans

Dominacja to mocne słowo, a i tak byłoby pewnym niedopowiedzeniem, gdyby użyć go do opisu pozycji firmy Huawei na chińskim rynku składanych smartfonów. Nawet gdyby wszyscy konkurenci połączyli siły, wciąż stanowiliby zdecydowaną mniejszość.

Huawei miażdży konkurencję na rynku składanych smartfonów w Chinach

Z podsumowującego 1. kwartał 2025 roku raportu firmy IDC wynika, że do chińskich sklepów trafiło ponad 2,8 miliona składanych smartfonów z logo Huawei. To ewidentnie niemała liczba, ale największe wrażenie robi po zestawieniu ją z wynikami konkurentów.

Okazuje się bowiem, że w pierwszym kwartale firma Huawei kontrolowała 76,6% rynku składaków w Chinach. Producent od dłuższego czasu był liderem, ale w ostatnim czasie właściwie zmiażdżył swoją konkurencję.

Drugi Honor może się „pochwalić” udziałem na poziomie zaledwie 9,1%, a trzecie Oppo kontroluje 7,1% rynku. W TOP 5 znajdują się także firmy Xiaomi i Samsung, ale osiągnięte przez nie wyniki (odpowiednio: 2,6% i 2,4%) trudno nazwać imponującymi.

Udział producentów na chińskim rynku składanych smartfonów w I kwartale 2025 roku (źródło: IDC)

Vivo i Xiaomi ze spadkami, ale…

Obok Huawei, który zwiększył udział z 48,6% do 76,6%, największy wzrost zaliczyło Oppo (z 5,3% do 7,1%). Najwięcej straciły zaś firmy Honor (z 20,6% do 9,1%), Xiaomi ( z 7,4% do 2,6%) i Vivo, które plasowało się na trzecim miejscu, a teraz wręcz wypadło z zestawienia.

Trzeba jednak uczciwie oddać, że firmy Vivo i Xiaomi praktycznie nie wypuściły nowych smartfonów ze składanym ekranem mniej więcej od roku. Oppo zaś po ponad rocznej przerwie zaprezentowało w lutym model Oppo Find N5, więc wzrost może być nawet mocniej zauważalny w drugim kwartale.

Huawei, tymczasem, wypuszcza składaka za składakiem. Tylko w ostatnich miesiącach mogliśmy zobaczyć modele Mate X6, Nova Flip czy Pura X. No i jest też najbardziej imponujący z nich wszystkich, podwójnie składany Huawei Mate XT Ultimate.

O ile jednak Huawei rządzi na chińskim rynku smartfonów ze składanym ekranem, to jeśli chodzi o szeroką kategorię telefonów w Państwie Środka, aktualnym liderem jest Vivo. Drugie miejsce zajmuje Apple, a Huawei stoi na najniższym stopniu podium.