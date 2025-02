Trzy odcienie nowego smartfona Realme – brąz, fiolet i święcący w ciemności

Smartfony przebadały już chyba całą paletę kolorów. Są urządzenia czerwone, fioletowe, żółte, różowe – długo by wymieniać. Rzadko jednak trafiają się konstrukcje świecące w ciemności. Ze sztuczki – o dziwo ponownie – postanowiło skorzystać Realme wraz z nadchodzącym urządzeniem ze średniej półki.

Realme powoli odkrywa karty związane z modelem P3 Pro. Poprzednik, Realme P2 Pro, zadebiutował we wrześniu 2024 roku i kreował się na sprzęt ze średniej półki, co potwierdzał zastosowany układ mobilny Snapdragon 7s Gen 2 i zestaw aparatów z główną matrycą 50 Mpix i „oczkiem” ultraszerokokątnym z sensorem 8 Mpix.

W przypadku P3 Pro producent ponownie skorzystał z oferty Qualcomma, decydując się na nowy chipset Snapdragon 7s Gen 3 – będzie to pierwszy smartfon marki w tej półce cenowej, korzystający z tego SoC. Oprócz tego firma ujawniła, że chip będzie chłodzony za pomocą Aerospace VC Cooling System o powierzchni 6050 mm2.

Dodatkowymi atutami urządzenia mają być akumulator „Titan Battery” o pojemności 6000 mAh wspierający ładowanie o mocy 80 W oraz technologia GT Boost opracowana wraz z Krafton – firmą odpowiedzialną za wydanie takich gier, jak The Callisto Protocol, Subnautica 2 czy nadchodzące inZOI.

Tych, którzy kupują elektronikę oczami, bardziej przekona jednak lista dostępnych wariantów kolorystycznych, zapowiedziana przez Realme. Oprócz opcji Saturn Brown oraz Galaxy Purple pojawi się wersja Nebula Glow.

Koncept nazwany Nebula Design ma w założeniach wykorzystywać „luminescencyjne włókno zmieniające kolor, które pod wpływem światła świeci w ciemności, odwzorowując hipnotyzujące działanie światła ultrafioletowego z kosmicznym pyłem”. Oprócz bardzo obrazowego opisu jednego z kolorów Realme P3 Pro, udostępnione grafiki zdradzają, że smartfon otrzyma dwa aparaty, w tym główny z sensorem 50 Mpix oraz OIS, a konstrukcja spełni standardy wodoodporności na poziomie IP66, IP68 i IP69.

