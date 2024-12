Realme 14 Pro zmieni kolor, gdy będzie mu zimno. Jak to możliwe?

Realme pokazało smartfony wyposażone w rewolucyjną technologię. Tylna obudowa modeli z serii 14 Pro zmieni swój kolor, gdy wykryje zmianę temperatury. Jak to działa?

Realme 14 Pro to smartfon, który zmieni kolor pod wpływem temperatury

O specyfikacji smartfonów z serii Realme 14 Pro wspominaliśmy w zeszłym tygodniu. Ujawniono wtedy m.in., że urządzenia zostaną wyposażone w procesor Snapdragon 7s Gen 3, a przyszli użytkownicy będą mogli wybierać spośród kilku wariantów: 8 GB lub 12 GB RAM i 128 GB, 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Dowiedzieliśmy się też, że jedną z ich największych zalet najprawdopodobniej będzie aparat oraz poczwórnie zakrzywiony wyświetlacz. Teraz producent ujawnił, że nie tylko kamera i wyświetlacz będą dość wyjątkowe.

Smartfon 14 Pro zostanie wyposażony w nietypowy panel tylny, który zareaguje na zmianę temperatury. Gdy w otoczeniu będzie mniej niż 16 stopni Celsjusza, tylna obudowa urządzenia zmieni kolor z perłowej bieli w niebieski. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pigmentów termochromowych, wrażliwych na zmiany temperatury. Jeśli temperatura przekroczy 16 stopni Celsjusza, smartfon ponownie przybierze perłową biel.

Realme 14 Pro (źródło: Realme)

Każdy ze smartfonów z serii 14 Pro charakteryzuje się smukłością i poczwórnie zakrzywionym profilem. Na uwagę zasługuje też wzornictwo w wariancie kolorystycznym Pearl White. Sprzęt ma być unikatowy i niepowtarzalny, z teksturą przypominającą muszlę i perłowym połyskiem, wzmocnionym przez dodatek organicznego proszku z muszli. Seria 14 Pro powstała przy udziale studia wzornictwa przemysłowego Valeur Designers.

Realme 14 Pro+ z nietypowym wyświetlaczem

Drugi model z zaprezentowanej serii to Realme 14 Pro+, który wyposażono w poczwórnie zakrzywiony wyświetlacz. Stosunek ekranu do obudowy uplasował się na poziomie 93,8%, co sprawi, że wrażenie z przesuwania krawędzi będzie płynne. Smartfon zaoferuje system potrójnej kamery i potrójnej lampy błyskowej, a także technologię „Magic Glow”, co – według producenta – pozwoli na wykonanie naturalnych i pięknych nocnych portretów.

Zarówno Realme 14 Pro, jak i 14 Pro+, zostały stworzone z myślą o trwałości. Urządzenia są odporne na kurz i wodę, mogą też wytrzymać zanurzenie w wodzie na głębokości 1,5 metra przez godzinę.

Niestety, producent nie przekazał szczegółowej specyfikacji, cen ani informacji o dostępności tych smartfonów.