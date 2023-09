Qualcomm pokazał nowego Snapdragona. Wiemy, do jakiego smartfona trafi

Portfolio procesorów Qualcomma jest przejrzyste – dzięki zastosowaniu różnych cyfr od razu wiadomo, z układem jakiej klasy mamy do czynienia. Nowy Snapdragon 7s Gen 2 wypada zaskakująco słabo na tle pozostałych mobilnych platform z serii 7. I jego pozycję w hierarchii potwierdza to, do jakiego smartfona trafi.

Specyfikacja procesora Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Najnowszy procesor Qualcomma z serii 7 składa się z czterech wysokowydajnych rdzeni do obsługi najbardziej wymagających zadań i czterech energooszczędnych. Maksymalna częstotliwość taktowania tych pierwszych ma sięgać 2,4 GHz. W skład mobilnej platformy Snapdragon 7s Gen 2 wchodzi również układ graficzny Adreno, ale nie wiemy, który dokładnie.

W jej przypadku Amerykanie zastosowali też modem Snapdragon X62 5G, który zapewni pobieranie danych z prędkością do 2,9 Gbit/s. Ponadto procesor obsłuży pojedyncze aparaty o rozdzielczości do 48 Mpix (ale też przechwytywanie obrazu o rozdzielczości 200 Mpix) oraz konfigurację dwóch 32 Mpix + 16 Mpix i nawet trzech 16 Mpix + 16 Mpix + 16 Mpix, a także technologię szybkiego ładowania Quick Charge 4+, łączność Bluetooth 5.2, pamięci LPDDR5 3200 MHz i UFS 4.0.

Najnowszy procesor Qualcomma będzie produkowany w bardzo zaawansowanym procesie litograficznym, bo 4-nm i już wkrótce zadebiutuje pierwszy smartfon z nim na pokładzie. Wiemy, jaki model wprowadzi ten układ pod strzechy.

Pierwszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 zadebiutuje już za kilka dni

Na oficjalnym profilu na portalu Weibo marka Redmi opublikowała post, w którym informuje, że jeden z jej nadchodzących smartfonów – Redmi Note 13 Pro – ma być wyposażony w nowy procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, który zostanie oficjalnie zaprezentowany już 21 września 2023 roku w Chinach.

Redmi Note 13 Pro będzie pierwszym smartfonem z tym procesorem (źródło: Redmi Weibo)

Najnowszy układ Qualcomma trafi zatem do przystępnego cenowo smartfona, podczas gdy do tej pory mobilne platformy z serii 7 były zarezerwowane dla średniaków klasy premium – a Redmi Note 13 Pro na pewno nim nie będzie. Nie wiadomo, co stało za taką decyzją producenta, ale faktem jest, że Snapdragon 7s Gen 2 bardziej pasowałby do serii 6 (tym bardziej, że jest bardzo podobny pod względem specyfikacji do modelu Snapdragon 6 Gen 1).

Jeżeli interesuje Was reszta specyfikacji Redmi Note 13 Pro, to znajdziecie ją już na Tabletowo.