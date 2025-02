Prosta sprawa: kupujesz tego Samsunga i dostajesz 600 złotych na kartę lub konto

Producent z Korei Południowej przygotował nową promocję na smartfon Samsung Galaxy S24 FE. Osoby, które zdecydują się go kupić, mogą otrzymać aż 600 złotych na karcie do wydania na zakupy lub przelewem na konto bankowe.

Promocja ze smartfonem Samsung Galaxy S24 FE w roli głównej

Aby skorzystać z nowo dostępnej promocji, trzeba kupić smartfon Samsung Galaxy S24 FE do 23 lutego 2025 roku. Jeśli zrobicie to w sklepie internetowym producenta lub poprzez jego aplikację na urządzenia mobilne, wówczas otrzymacie 600 złotych na karcie, którą możecie dodać do aplikacji Portfel Google i płacić nią za zakupy w sklepach.

W ramach promocji nabywcy smartfona Samsung Galaxy S24 FE mogą otrzymać kwotę 600 złotych na karcie do wydania na zakupy lub przelewem na konto bankowe (źródło: Samsung)

Jeżeli natomiast kupicie smartfon Samsung Galaxy S24 FE w Orange, Play, Plusie lub T-Mobile bądź w jednym ze sklepów z elektroniką (m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Komputronik, Vobis, x-kom, Neonet) albo w Auchan czy Empiku (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.), to wówczas będziecie uprawnieni do odebrania kwoty 600 złotych przelewem na wskazane przez Was konto bankowe.

Jak odebrać 600 złotych po zakupie Galaxy S24 FE?

Bez względu na to, gdzie kupicie smartfon Samsung Galaxy S24 FE, musicie go aktywować do 2 marca 2025 roku poprzez włączenie urządzenia na terytorium Polski oraz zaakceptowanie warunków EULA. Wymagane jest też połączenie z internetem i włożenie wcześniej do telefonu karty SIM polskiego operatora telekomunikacyjnego.

Następnie trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć w banner promocyjny. Jeśli kupicie urządzenie w sklepie producenta, musicie do 9 marca 2025 roku pobrać unikalny kod, który należy podać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę. Po 14 dniach roboczych po pozytywnej weryfikacji otrzymacie 600 złotych zwrotu na kartę do płatności mobilnych, którą możecie dodać do aplikacji Portfel Google, aby płacić nią za zakupy w sklepach.

Środki na karcie można wykorzystać w ciągu 11 miesięcy. Po 10 miesiącach od wydania w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę pojawi się możliwość podania numeru konta w celu przelania pozostałych pieniędzy. Ewentualnie można wcześniej wypowiedzieć umowę o kartę i podać numer konta bankowego, aby otrzymać przelewem dostępne na niej środki.

Regulamin promocji – zwrot na kartę (PDF)

Jeśli natomiast kupicie smartfon Samsung Galaxy S24 FE u operatora lub innego partnera handlowego producenta, musicie do 9 marca 2025 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members – po pozytywnej weryfikacji dostaniecie w ciągu 21 dni kalendarzowych przelew w wysokości 600 złotych na wskazane przez Was konto bankowe.