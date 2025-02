Przydatne narzędzie dołącza do pakietu Google One AI Premium

Technologiczny gigant dołączył właśnie do subskrypcji Google One AI Premium kolejne, przydatne narzędzie. Co oferuje notatnik wykorzystujący sztuczną inteligencję NotebookLM Plus?

Google wydłuża listę usług w ramach One AI Premium

NotebookLM to notatnik stworzony przez Google i uzbrojony w zaawansowane narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. Nazywany jest również asystentem pisania, któremu można udostępnić obszerne pliki, a on zajmie się ich podsumowaniem, opracowaniem zadanych przez użytkownika pytań czy stworzeniem notatek. Od niedawna w NotebookLM można też tworzyć podcasty, a także generować notatki z filmów opublikowanych w serwisie YouTube.

NotebookLM w podstawowej formie oferuje możliwość stworzenia do 100 notatników, a każdy z nich może korzystać z maksymalnie 50 źródeł o objętości do 500 tysięcy słów. Użytkownik może zadać do 50 zapytań na czacie i generować 3 podsumowania audio dziennie.

Ograniczenia te można pokonać wersją premium, która została zaprezentowana w grudniu 2024 roku jako Notebook Plus. Technologiczny gigant udostępnił go zaawansowanym użytkownikom, zespołom oraz przedsiębiorstwom w ramach pakietu subskrypcyjnego za pośrednictwem Google Cloud. NotebookLM Plus dołącza teraz do narzędzi oferowanych w ramach subskrypcji One AI Premium.

NotebookLM Plus: jakie funkcje obsługuje?

Subskrypcja Google One AI Premium kosztuje 97,99 złotych za miesiąc (pierwszy miesiąc jest darmowy) i oferuje:

2 TB miejsca na dane,

zaawansowane funkcje Gemini przydatne w opracowywaniu i tworzeniu plików tekstowych,

Gemini Advanced obejmujące najbardziej zaawansowane modele Google;

wyższy poziom integracji sztucznej inteligencji z m.in. z Gmailem i Dokumentami;

priorytetowy dostęp do nowo wprowadzanych opcji;

korzyści premium w wielu usługach oferowanych przez Google.

Do listy tej dołącza teraz także pakiet NotebookLM Plus, który oferuje nowe funkcje oraz wyższe limity, takie jak:

5 razy więcej podsumowań audio, notatników, zapytań i źródeł w ramach jednego notatnika;

możliwość dostosowania stylu i długości generowanych opracowań;

możliwość udostępniania i dzielenia się z opracowanymi notatkami w zespołach w postaci czatu;

możliwość uzyskania statystyk udostępnionego notatnika, takich jak liczba otwarć w ciągu dnia, ilość pytań zadanych w ciągu tygodnia;

dodatkowe funkcje prywatności i bezpieczeństwa.