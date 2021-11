OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition świeci w ciemnościach. Świetna sprawa!

OnePlus Nord 2 to chyba jeden z bardziej udanych smartfonów chińskiego producenta. Urządzenie często pojawia się w zestawieniach najlepszych wyborów w kategorii cena/jakość. Teraz zyskało ono specjalną, zabawną wersję PAC-MAN, dla fanów gier retro.

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition

OnePlus jest znane z podejmowania interesujących współprac z różnymi markami. Firma miała już w ofercie specjalne edycje smartfonów powstałych przy współudziale Lamborghini czy Disney’a. Tym razem udało się stworzyć coś, co z ogromną siłą sentymentu uderzy w osoby uwielbiające stare gry arcade.

Chodzi o specjalne wydanie smartfona OnePlus Nord 2, powstałe we współpracy z BANDAI NAMCO Europe S.A.S. Ma on zmienioną obudowę o specjalnej, dwuwarstwowej konstrukcji. Zewnętrzna zawiera elementy charakterystyczne dla PAC-MAN-a – takie jak kultowe PAC-DOTS i z samego PAC-MAN-a. W przypadku wewnętrznej warstwy, wykorzystano błyszczący, fosforyzujący wzór, który świeci w ciemności, ukazując neonowy labirynt inspirowany PAC-MAN-em. W labiryncie zintegrowane są elementy powiązane z OnePlus i Nord.

To nie rzeczy, które uległy zmianie względem oryginalnego wyglądu. Na przykład, Suwak boczny OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition ma ten sam, ciemnoniebieski kolor, co TURN-TO-BLUE, wrażliwe duchy z PAC-MAN-a, które pojawiają się, gdy gracz zjada POWER PELLET.

Oprócz tego, w zestawie sprzedażowym można znaleźć uchwyt PAC-MAN DIY, zawierający popularne postaci z tej klasycznej gry arcade. Projekt uchwytu jest inspirowany słynnymi schodami Penrose’a i symbolizuje kultową pętlę rozgrywki PAC-MAN-a.

Oprogramowanie, które wygląda jak gra

OnePlus postarał się, by specjalna edycja Nord 2 nawiązywała do retro gier nie tylko z zewnątrz. Nakładka systemowa OxygenOS także została zmodyfikowana. Dodano „rozpikselizowane” ikony oraz statyczne i dynamiczne tapety. Niektóre z nich zostaną odblokowane dopiero po wykonaniu wyzwań na urządzeniu. Mogą to być na przykład dzwonki, naklejki ze zdjęciami, ale nie tylko.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

Inna zawartość PAC-MAN-a na urządzeniu obejmuje niestandardowy filtr kamery, niestandardowe animacje i preinstalowaną grę PAC-MAN 256, dzięki czemu użytkownicy mogą natychmiast zacząć gonić za najlepszymi wynikami, żuć kulki i przechytrzać duchy.

Zestaw sprzedażowy OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

Cena i dostępność PAC-MAN-owego Norda 2

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition trafi do sprzedaży we wtorek, 16 listopada, o godzinie 11:00 za 529 euro w Europie. Pojedynczy wariant urządzenia będzie sprzedawany z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na polskojęzycznej stronie OnePlusa.