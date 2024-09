Realme P2 Pro to średniak, ale z tych lepszych

Niespełna pół roku po pierwszym modelu z serii P na rynku debiutuje Realme P2 Pro. To nowy smartfon ze średniej półki cenowej, który może pochwalić się bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości.

Specyfikacja Realme P2 Pro kusi, nawet bardzo

Nie minęło jeszcze nawet pół roku od momentu, kiedy światło dzienne ujrzał smartfon Realme P1 Pro – pierwszy model z nowej rodziny P, zarezerwowanej dla dobrze wyposażonych średniaków. Na kolejne urządzenie spod tego znaku nie trzeba było zatem długo czekać, bo właśnie zaprezentowany został Realme P2 Pro.

Nowy model wyposażono w zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 2412×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Już te parametry mogą się podobać, a do tego ekran może pochwalić się jasnością dochodzącą do nawet 2000 nitów. Jest też pokryty szkłem Gorilla Glass 7i dla dodatkowej ochrony.

Smartfon Realme P2 Pro (fot. Realme)

Sercem urządzenia jest chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, z którym – w zależności od wariantu – współpracuje 8 lub 12 GB RAM typu LPDDR4x oraz od 128 do 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 3.1. Producent zainstalował w środku także akumulator o pojemności 5200 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne modelu P2 Pro, to również zapowiadają się one całkiem nieźle. Główny sensor smartfona to Sony LYT-600 o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.88) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Towarzyszy mu ultraszeroka kamera 8 Mpix (f/2.2), a z przodu umieszczony został aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.45).

Producent postarał się też o moduły 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, głośniki stereo oraz umieszczony pod ekranem skaner linii papilarnych. System to – bez zaskoczenia – Android 14 z nakładką Realme UI 5.0, a wszystko to razem zamknięte zostało w obudowie o grubości 8,21 mm, która nie boi się ani pyłu, ani wody (spełnia wymogi klasy IP65).

Ile kosztuje Realme P2 Pro? (cena)

Smartfon Realme P2 Pro jest już dostępny w przedsprzedaży na rynku indyjskim. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne (zielona i szara) oraz trzy warianty pamięciowe. Ich regularne ceny przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 21999 rupii (równowartość ~1015 złotych),

12/256 GB – 24999 rupii (~1155 złotych),

12/512 GB – 27999 rupii (~1290 złotych).

Na razie nie pojawiły się żadne informacje na temat ewentualnej dostępności tego urządzenia w innych krajach. A szkoda, bo – przynajmniej na papierze – prezentuje się naprawdę obiecująco.