realme Q3 nie zawieruszy się nawet w nocy, bo będzie świecił w ciemności!

Smartfony marki realme często wyróżniają się na rynku, m.in. za sprawą ogromnego napisu DARE TO LEAP na panelu tylnym (zob. realme 8 Pro). W przypadku realme Q3 producent pójdzie o krok dalej, ponieważ model ten ma świecić w ciemności!

W ostatnich smartfonach realme stosuje bardzo odważne zabiegi stylistyczne, dzięki którym najnowsze propozycje tej marki rzucają się w oczy. Trudno bowiem nie zauważyć połyskującego na wszystkie kolory tęczy panelu tylnego realme 8, jak również modelu realme 8 Pro w kanarkowo żółtej obudowie.

realme 8 (źródło: realme)

realme 8 Pro (źródło: realme)

Smartfon realme Q3 będzie świecił w ciemności! Kiedy premiera?

Producent nie zamierza na tym poprzestać. Wręcz przeciwnie, przygotowuje kolejną nowość, która będzie przyciągać wzrok… szczególnie w nocy. Firma oficjalnie bowiem zapowiedziała, że realme Q3, który zostanie zaprezentowany w Chinach już w najbliższy czwartek, 22 kwietnia 2021 roku, ma świecić w ciemności!

realme nazywa ten efekt „świetlikiem”, a na udostępnionej przez producent grafice (załączonej poniżej) widać, jak ma to wyglądać. Co warto podkreślić, napis nie będzie podświetlany i przez to czerpał prąd z akumulatora, skracając czas pracy na baterii – zamiast tego firma wykorzysta w nim materiał fluorescencyjny, który będzie absorbować światło za dnia i emitować je w ciemnościach. Czegoś takiego nie ma aktualnie na rynku.

Spodziewamy się, że smartfon realme Q3 będzie dostępny w przynajmniej dwóch wersjach. Mocniejsza, z dopiskiem „Pro”, zaoferować ma procesor MediaTek Dimensity 1100, czyli układ, który w hierarchii stoi zaraz za MediaTekiem Dimensity 1200, zastosowanym w zaprezentowanym niedawno modelu realme GT Neo.

Ponadto specyfikacja tego smartfona obejmie też wyświetlacz AMOLED Full HD+ o przekątnej 6,43 cala z „wysoką” częstotliwością odświeżania i akumulator o pojemności 4500 mAh (z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 50 W) oraz aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix.

Na razie nie wiadomo, czy seria realme Q3 trafi do sprzedaży na innych rynkach, ale jeśli tak się stanie, to z pewnością pod inną nazwą, ponieważ linia z literką „Q” zarezerwowana jest dla Chin.