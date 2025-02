Tani smart ring ze stali. Kosztuje 8 razy mniej niż pierścień Samsunga

Samsung Galaxy Ring to najbardziej rozpoznawalny smart ring na polskim rynku. Pomimo paru atutów, skutecznie odstrasza on potencjalnych nabywców ceną, wynoszącą 1849 złotych. W sklepach możesz też jednak znaleźć 8 razy tańszą propozycję. Co oferuje Maxcom mRing?

Maxcom mRing – tani smart ring wykonany ze stali

Nie oszukujmy się – sama konstrukcja inteligentnych pierścieni sprawia, że ich potencjalna funkcjonalność jest mocno ograniczona i raczej należy na nie patrzeć jak na biżuterię z technologicznym twistem. Cena Samsung Galaxy Ring na poziomie 1849 złotych może wydawać się nieadekwatna w odniesieniu do możliwości, ale co powiesz na podobną funkcjonalność za 229 złotych? Tyle właśnie kosztuje Maxcom mRing, który jest już dostępny w polskich sklepach.

Maxcom mRing (fot. Maxcom)

Smart ring firmy Maxcom został wyposażony w kilka sensorów, które w połączeniu z algorytmami pozwalają mierzyć puls i zmienność rytmu serca, natlenienie krwi oraz temperaturę ciała. Do tego liczy postawione kroki, przebyte kilometry i spalone kalorie, a użytkowniczkom umożliwia także monitorowanie cyklu menstruacyjnego. Dopełnieniem całości jest zaś kontrola czasu i jakości snu.

Inteligentny pierścień mRing ma konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej. Jest pyło- i wodoszczelny zgodnie z klasą IP68 – oznacza to, że nie trzeba go zdejmować do mycia rąk czy pod prysznicem. Producent przygotował trzy warianty kolorystyczne (srebrny, czarny i złoty) oraz osiem rozmiarów jubilerskich: od 6 do 13 (co odpowiada obwodom od 52 do 70 mm).

Maxcom mRing (fot. Maxcom)

Pod wieloma względami podobny do Samsunga. Wygrywa ceną

Jeśli zaś chodzi o czas działania, to sięga on 5 dni między jednym ładowaniem a kolejnym. Pod tym względem, podobnie jak podstawowej funkcjonalności, oferuje więc to samo, co Samsung Galaxy Ring – za ułamek ceny.

Oczywiście kwestią do ustalenia pozostaje precyzja pomiarów czy jakość wykonania, no i nie ma też co liczyć na dodatkowe funkcje wynikające z pozostawania w ekosystemie Galaxy.

Niestety wygląda na to, że ma też przy tym te same minusy, co Galaxy Ring, jak chociażby brak NFC i wibracji. Do tego dochodzi tak samo ograniczona rozmiarówka, przez co posiadacze większych dłoni nie zdołają znaleźć rozmiaru dla siebie. Znów jednak dochodzimy do tego, co stanowi jego najmocniejszy atut – to cena.