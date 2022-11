Ubisoft zaskakuje promocjami na Black Friday. Ile można zaoszczędzić?

Ubisoft wystartował z ciekawą promocją (a w zasadzie promocjami) w swoim Ubisoft Store. Które gry można kupić taniej i co jeszcze dodatkowo zyskać? Jak sprawić, by ceny interesujących Was tytułów były jeszcze niższe? Przeczytaj, a się dowiesz!

Gry od Ubisoft cieszą się niemałym uznaniem w społeczności graczy. Nie ma się zresztą czemu dziwić – to właśnie Francuzi dali nam takie serie, jak Assassin’s Creed, Far Cry, Splinter Cell czy nieco już zapomniany Prince of Persia. Każda z nich zebrała grono wiernych fanów oraz zdobywa serca nowych pokoleń graczy.

Tak się składa, że firma z okazji Black Friday 2022 przygotowała zestaw niesamowicie ciekawych promocji. Taniej można zdobyć różne produkcje Ubisoftu, za zakup możemy zyskać częściowy zwrot, a dodatkowo mamy również możliwość dodatkowego obniżenia ceny, przy pomocy Units.

Te ostatnie zdobywamy, grając w kupioną przez nas grę. Są odblokowywane za różnego rodzaju akcje czy postęp, a dodatkowo część z nich powiązana jest z trofeami. Słowem, ciężko ich nie mieć, jeśli grasz w gry Ubisoftu. Konkretna liczba punktów (100), uprawnia do odebrania dodatkowej, 20% zniżki.

Uwaga, teraz hasło, którego od dawna nie widziałem, a które kocham zarówno ja, jak i większość konsumentów. Gotowi? Promocje łączą się!

Promocje w Ubisoft Store

Jest ich sporo. Zacznę może od wspomnienia, że Ubisoft, poza standardowymi przecenami, przygotował również akcję, w ramach której zwróci graczom 40 złotych (w formie zasilenia portfela w Ubi Store), jeśli wydamy przynajmniej 79,99 złotych w okresie od 17 do 30 listopada 2022 roku.

Ile należy wydać podczas trwania akcji, aby liczyć na odbiór nagrody (źródło: Ubisoft Store)

Co istotne, nie musimy wydać tej kwoty podczas jednej transakcji. Wszystkie dokonane zakupy podczas okresu promocyjnego są liczone i jeśli do 30 listopada włącznie wydamy w sumie 79,99 złotych, to Ubisoft przyzna nam 40 złotych do portfela. Te pieniądze z kolei możemy przeznaczyć np. na zakup DLC do nabytych w promocji gier bądź innych tytułów do naszej kolekcji.

Ważne jednak, aby nie zapomnieć o odebraniu oraz wydaniu tych pieniędzy. Na odbiór mamy 10 dni, od chwili zakwalifikowania się do programu (czytaj: po wydaniu 79,99 złotych). Aby to zrobić, należy wejść w zakładkę portfel, a następnie odebrać przyznane środki. Na ich wydanie mamy z kolei 22 dni. Po tym czasie nierozdysponowane środki, które zostały przyznane w ramach promocji, znikną z portfela.

Jak odebrać środki, przyznane przez Ubisoft? To proste!

Assassin’s Creed Valhalla

Przejdźmy bezpośrednio do gier, dostępnych na wyprzedaży i rozpocznijmy od najnowszej dostępnej gry z uniwersum Assassin’s Creed. Valhalla, bowiem taki nosi podtytuł, została przeceniona o 67% względem standardowej (zawyżonej) ceny w Ubisoft Store.

Jeśli chcemy ją nabyć, musimy wydać 82,47 złotych. Dodatkowo, jeśli dysponujemy setką punktów Units, możemy zmniejszyć tę kwotę do niecałych 66 złotych. To chyba najniższa cena, jaką przyszło nam kiedykolwiek zapłacić, korzystając z oficjalnych kanałów sprzedaży…

Przypomnijmy jednak, że cały czas mowa o edycji standardowej. Są jeszcze edycje deluxe, ragnarok i kompletna. Jak przedstawiają się kwoty poszczególnych z nich? Edycja Deluxe nie doczekała się żadnej promocji, cena edycji Ragnarok została obniżona do 139,96 złotych (niecałe 112 złotych z Units), natomiast Complete Edition zostało wycenione na 204,71 złotych (około 164 złote z Units).

Znajdź niezbyt dobrze ukryte ukryte ostrze na obrazku

W momencie pisania tego artykułu są to najniższe ceny, w jakich można kupić grę na PC, poprzez oficjalne kanały dystrybucji.

Far Cry 6

Ponownie najnowsza odsłona, tym razem jednak innego uniwersum. Far Cry 6 zostało wydane w ubiegłym roku, a gra doczekała się ogromnej zawartości popremierowej, włączając w to misje z gościnnym udziałem Dannego Trejo czy Rambo. Przejdźmy jednak do porównania cen dostępnych edycji.

Standardowa kosztuje po obniżce 82,47 złotych (około 66 złotych z Units), edycje Deluxe oraz Game of the Year nie doczekały się zmiany cenowej, natomiast Gold Edition został wyceniony na 131,97 złotych (niecałe 106 złotych z Units). Ceny w marketach nawet nie umywają się do tych, które Ubisoft przygotował w ramach swojej wyprzedaży.

Ten przyjemniaczek nazywa się Chorizo i może nam towarzyszyć (Źródło: manualdosgames.com)

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon to również seria Ubisoftu, choć może nie sztandarowa, w której wcielamy się w żołnierzy sił specjalnych. Breakpoint przenosi nas na wyspę Auroa, gdzie wpierw musimy przeżyć, a potem pomóc w jej wyswobodzeniu. Jest nawet gościnny udział Sama Fishera, znanego z serii Splinter Cell (o której nieco później).

Podstawka kosztuje w ramach promocji 62,47 złotych (niecałe 50 złotych z Units). Edycja Deluxe o dziwo została przeceniona i kosztuje 72,47 złotych (niecałe 58 złotych z Units), natomiast edycja Gold i Ultimate – kolejno 99,97 i 119,97 złotych. Po naliczeniu 20% rabatu Units, wychodzi niecałe 80 złotych za edycję Gold i około 96 złotych za Ultimate.

Jest to najtańsza (w chwili pisania artykułu) oferta na tę grę w ogóle. Osobiście mogę polecić, bowiem jest to naprawdę przyjemna produkcja. Posiadam ją na swoim PS4 i bawiłem się świetnie, eksplorując wyspę w grze solowej (choć można ze znajomymi). Dodatkowym atutem jest fakt, że Terminator również zawitał na Auroę…

W Ghost Recon Breakpoint możemy walczyć z Terminatorami. Wieloma Terminatorami…

Watch Dogs Legion

Hakerska przygoda od Ubi, która rozpoczęła się w USA, gdzie przyszło nam kierować poczynaniami niejakiego Aidena „Mściciela” Pearca, by następnie w „Dwójce” poznać Marcusa Hollowaya. Legion z kolei nie daje nam jednego bohatera, oj nie – tutaj możemy sterować każdą napotkaną (i zrekrutowaną) przez nas postacią.

Ponadto akcja nie dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jak to miało miejsce w przypadku poprzednich części, a w Londynie. Będą więc nawiązania do szpiegostwa (bo w końcu agent Jej Królewskiej Mości nie działał sam), charakterystyczne budki telefoniczne oraz Pałac Buckingham, a wszystko to w ciut futurystycznej oprawie…

Gra jest niewątpliwie warta sprawdzenia, a promocyjna kwota, którą Ubisoft żąda za jej udostępnienie, nie wydaje się przesadzona. Wariant podstawowy kosztuje bowiem 62,47 złotych (niecałe 50 złotych z Units), Gold to kwota na poziomie 99,97 złotych (granice 80 złotych z Units), natomiast Ultimate Edition – 119,97 złotych. Doliczając rabat 20% za 100 Units wychodzi więc niecałe 96 złotych, za kompletny pakiet.

Tutaj ponownie – żaden z oficjalnych kanałów dystrybucji nie może się równać z ofertą, jaką przygotował Ubisoft dla posiadaczy PC.

Union Jack na koszulce i maska z królewską koroną. Witamy w Londynie!

Rainbow Six Extraction

Propozycja ze stycznia tego roku. Rainbow Six Extraction jest taktycznym FPS-em, w którym można się bawić solo bądź w kooperacji z dwoma innymi graczami. Co ciekawe, gra wspiera cross-play, czyli gracze z różnych platform mogą się spotkać w tym samym meczu. Jest to solidny, aczkolwiek całkiem wymagający tytuł.

Wersja Standard kosztuje po obniżce 63,96 złotych (niecałe 52 złote z Units), natomiast Deluxe Edition – 139,95 złotych (okolice 112 złotych z Units). Warto tutaj dopowiedzieć, że jeśli chcielibyście ją ograć na innych platformach, to Limited Edition na PlayStation 5 w sklepie RTV Euro AGD kosztuje 109 złotych (tyle samo, co standardowa).

Posiadacze Xbox powinni z kolei zainteresować się ofertą przygotowaną przez Media Expert. Tam bowiem cena edycji Guardian na Xbox One, kompatybilna z Xbox Series X, została obniżona do 49 złotych.

Trzyosobowy oddział, otoczony przez chmarę zombie. Co może pójść nie tak…?

Tom Clancy’s Splinter Cell

Po co informuję o grze sprzed 19 lat? Cóż, dlatego, że jest do odebrania za darmo. Do 30 listopada można ją bezpłatnie dopisać do konta Ubisoft. Gra zestarzała się niemiłosiernie pod kątem oprawy graficznej, aczkolwiek jest to klasyk, którego zwyczajnie nie wypada nie znać.

Szczególnie że Ubisoft przygotowuje remake swojej pierwszej gry z uniwersum Splinter Cell, a w ubiegłym roku można było przygarnąć nieodpłatnie Chaos Theory. Czyżby historia Sama Fishera miała przeżyć swoisty renesans…?

Splinter Cell Chaos Theory to jedna z moich ulubionych gier z serii

Miesiąc Ubisoft+ za pół ceny

Jak każda większa firma, Ubisoft ma swój abonament. Ubisoft+, bo taką nazwę otrzymał, uprawnia abonenta do ekskluzywnych zniżek, nagród oraz oferuje dostęp do biblioteki ponad 100 gier. W ramach promocji na Black Friday, gracze mogą wykupić dostęp do usługi o połowę taniej (PC Access za 29,95 złotych, Multi Access za 34,95 złotych).

Należy jednak zaznaczyć, że oferta dotyczy tylko pierwszego miesiąca. Jeśli zdecydujecie się kontynuować subskrypcję, będziecie płacili pełną cenę, czyli 59,90 złotych co miesiąc za PC Access oraz 69,90 złotych za Multi Access.

Dwa rodzaje abonamentu – jeden tylko dla PC, drugi również na Stadia. Różnica w cenie to 10 złotych.

Podsumowanie

Ubisoft w tym roku postarał się o całkiem niezłe promocje. Sam kupiłem już Far Cry 6 Gold Edition, który pobiera mi się podczas pisania tego artykułu. W Valhallę, Breakpoint oraz Legion grałem i bawiłem się świetnie w dwóch z ww. tytułów (jeśli dokładnie przeczytałaś/eś artykuł, to wiesz, który nie przypadł mi do gustu).

Skusisz się na którąś z wymienionych produkcji? Może polecisz jedną bądź kilka z nich? Albo wręcz przeciwnie – odradzisz zakup konkretnej gry? Daj znać w komentarzach!