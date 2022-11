Wielki powrót ZTE do Polski? Znów kupisz smartfony tej marki w polskich sklepach

Lata temu ZTE było jednym z producentów, którzy usilnie walczyli o serca i portfele klientów. Po banie od Stanów Zjednoczonych, nałożonym w kwietniu 2018 roku, marka niemal całkowicie zniknęła ze światowego rynku na wiele długich miesięcy. Chińczycy ponownie jednak starają się podbić rynek, w tym polski.

Smartfony ZTE znów w polskich sklepach

W dobie globalnych zakupów i możliwości ściągnięcia towaru z drugiego końca świata kilkoma kliknięciami na smartfonie nie jest problemem kupić urządzenie, które nie jest oficjalnie dostępne w Polsce. Jedyną przeszkodą dla klienta z Polski może być brak oficjalnego oprogramowania, co wiąże się z pewnymi niedogodnościami (aczkolwiek istnieją sposoby, aby to „obejść”, wgrywając odpowiednie modyfikacje własnym sumptem).

Zdecydowana większość klientów chce jednak pójść do sklepu i kupić nowy smartfon. I teraz polscy konsumenci znów będą mogli dostać w polskim sklepie urządzenia marki ZTE, ponieważ producent podpisał umowę dystrybucyjną z firmą CK Mediator Polska, która zajmie się dystrybucją na polskim rynku urządzeń chińskiego giganta. I to na pełną skalę.

CK Mediator Polska już od lipca 2022 roku zajmuje się dystrybucją gamingowych urządzeń i akcesoriów marki Nubia REDMAGIC oraz smartfonów ZTE z wyższej półki. Od teraz będzie wyłącznym dystrybutorem produktów Nubia (w tym monitorów, myszek i klawiatur gamingowych), a także wprowadzi na polski rynek smartwatche i kolejne smartfony ZTE, w tym budżetowe z serii Blade.

Smartfony ZTE Axon 30 5G są dostępne m.in. w sklepie x-kom (fot. Tabletowo.pl)

Sprzedażą dystrybuowanych przez CK Mediator Polska urządzeń zajmą się popularne sklepy z elektroniką, m.in. x-kom, Media Expert i NEONET, a także Empik. Wszystkie oczywiście zostaną objęte gwarancją (realizowaną na terenie Polski) i wsparciem posprzedażowym.

Polscy klienci na nowo pokochają ZTE?

Dziś sytuacja na polskim rynku wygląda zupełnie inaczej niż kilka lat temu. Xiaomi stało się jednym z największych producentów smartfonów w Polsce, a do tego do kraju nad Wisłą oficjalnie wkroczyły inne marki, w tym realme, OPPO i vivo.

Klienci w Polsce z pewnością będą kojarzyć ZTE, ale to może nie wystarczyć, aby przekonać ich do zakupu. Naturalnie najskuteczniej może ich do tego skłonić cena, ale promocja również by się przydała. Czas pokaże, czy chińska marka znów umości się na polskim rynku smartfonów.