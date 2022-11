Drożyzna, inflacja, a Polak i tak wyda w tym roku więcej pieniędzy na elektronikę

Wydawałoby się, że dziś, gdy ceny rosną w zastraszającym tempie, i to nie tylko produktów w sklepach, ale też prądu, gazu czy węgla, przeciętny Polak raczej nie będzie myślał o kupowaniu elektroniki, która w większości nie jest towarem pierwszej potrzeby. Tymczasem okazuje się, że jest zupełnie na odwrót.

Polak biedny, ale i tak kupi elektronikę

1000 złotych dziś nie ma takiej wartości nabywczej jak 1000 złotych jeszcze kilka miesięcy temu, nie porównując już kilka lat wstecz, przed pandemią i wojną w Ukrainie. Duża część osób rewiduje swoje budżety, nierzadko rezygnując z subskrypcji serwisów VOD czy szukając tańszej oferty na abonament lub na kartę, nie mówiąc już o kupowaniu tańszych produktów, choć wcześniej w koszyku znajdowały się te z wyższej półki.

Według raportu Digital Consumer Trends 2022, tylko co dziesiąty Polak rozważa zakup używanego lub odnowionego smartfona – reszta skieruje się do sklepu po nowy egzemplarz. Dlaczego Polacy nie chcą kupować urządzeń z drugiej ręki? 25% osób wskazało brak zaufania do sprzedawców tego typu smartfonów. 24% obawia się zaś o jego żywotność, a 22% o niezawodność.

W tym roku Polak wyda więcej na zakup elektroniki (fot. Pixabay)

Polacy są bowiem mocno przywiązani do elektroniki – 96% Polaków posiada smartfon, a 87% laptopa. Ponadto 64% ma też słuchawki, a 35% również smartwatch. W badaniu Deloitte 60% ankietowanych powiedziało, że zamierza zwiększyć wydatki na zakupy urządzeń elektronicznych, szczególnie z kategorii wearables i słuchawek bezprzewodowych. Ponadto co drugi badany stwierdził, że wyda więcej na usługi telekomunikacyjne i subskrypcyjne.

Mimo wszystko coraz więcej Polaków decyduje się na smartfon z drugiej ręki

Mimo że zdecydowana większość osób kupuje nowe modele, to jednocześnie coraz więcej decyduje się na zakup używanego bądź odnowionego smartfona. Według najnowszych danych, robi to już co dziesiąty konsument, a odsetek ten jest jeszcze większy w najmłodszej grupie wiekowej – taki sprzęt ma już 14% młodych Polaków.

Polacy są coraz bardziej świadomi ekologicznie. Trend jest zauważalny szczególnie w młodej grupie wiekowej, wśród Pokoleń Z i Y. Osoby te poszukują rozwiązań, które będą przyjazne dla planety. Ernest Skowroński, ekspert Digital Care

Do kupowania używanych albo odnowionych smartfonów skłania nie tylko fakt, że jest to przyjazne dla środowiska, ale też atrakcyjna cena, gdyż tylko 3 na 10 Polaków byłoby w stanie zapłacić więcej pieniędzy za elektronikę, która jest bardziej przyjazna środowisku. Tymczasem odnowiony model jest tańszy o kilkanaście, a czasem nawet 30%.

A Wy planujecie kupić nowy smartfon, tablet, laptop, smartwatch lub/i słuchawki w najbliższym czasie? Jaką kwotę zamierzacie przeznaczyć na zakupy? I przede wszystkim: czy będzie to nowe urządzenie ze sklepu, czy używane bądź odnowione, z drugiej ręki?