Pomyłka w Ubisoft! Francuzi za wcześnie wydali DLC do Far Cry 6

Takie pomyłki w branży gier zdarzają się rzadko. Ubisoft właśnie zaaplikował do Far Cry 6 aktualizację, która usuwa z produkcji niedokończone DLC. To znalazło się w produkcji przez ludzką pomyłkę, choć znaleźli się gracze, którym udało się ją uwiecznić na filmie.

Przedwczesny debiut Danny’ego Trejo

Aktualizacja, jaką Far Cry 6 właśnie otrzymał, usuwa z produkcji misję Dani & Danny vs Everybody. Ta jest jeszcze niedokończona, dlatego – jako element dodatkowej zawartości – musiała zostać usunięta w ramach łatki na wszystkich systemach.

Ubisoft wystosował już oficjalny komunikat, w którym informuje o przedwczesnej publikacji DLC, jednocześnie przepraszając graczy za zamieszanie. Gracze byli jednak szybsi, ponieważ udało się zarejestrować fragment rozgrywki z wyżej wspomnianego dodatku.

Aktualizacja do Far Cry 6 o potężnych rozmiarach

Ciekawą sprawę stanowi zaś sama łatka, jaka pojawiła się na komputerach i konsolach. Na takim PlayStation 5 aktualizacja waży aż 90 GB! Jest to kosmos dla graczy najnowszej produkcji Ubisoftu, którzy nie posiadają łącza światłowodowego. Trudno też wierzyć, że francuskie studio tylko usunęło niepotrzebną misję, dodając aż tyle dodatkowych danych.

Serwis Eurogamer sugeruje, że patch wprowadza również dodatkowe wyzwania codzienne i tygodniowe do Far Cry 6, a także specjalną operację o nazwie Los Tres Santos. Warto jednak też zwrócić uwagę, że produkcje często zawierają już płatne DLC w sobie. Gdy dopiero je zakupimy, gra odblokowuje je przed graczem, komunikując się ze sklepem konkretnej platformy.

Z technologicznego punktu widzenia jest to o wiele lepsze rozwiązanie. Gracze nie muszą pobierać każdego dodatku osobno, ponieważ ten już dawno istnieje w kodzie gry. Z drugiej jednak strony, rodzi to mnóstwo pytań wobec deweloperów. Dlaczego więc producenci gier żądają pieniędzy za zawartość, która znajduje się już w zakupionym produkcie? Czy nie powinno to działać tak, że wydając równowartość 60 dolarów, otrzymujemy kompletną grę?

Ubisoft przyzwyczaił jednak graczy do takiego stanu rzeczy. Miejmy nadzieję, że dokończone dodatki będą już w pełni wypolerowane, bez falstartów.