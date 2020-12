Kolejny poślizg. Remake Prince of Persia: The Sands of Time opóźniony

Jeśli ktoś z Was miał nadzieję, że generacja nowych konsol, zabije modę u twórców gier wideo na robienie remake’ów i remasterów to… radzę uzbroić się w cierpliwość. W najbliższym czasie możemy się jeszcze spodziewać kilku takich produkcji, między innymi odświeżonego Prince of Persia: The Sands of Time, które zdążyło zaliczyć już opóźnienie.

W remake Prince of Persia: The Sands of Time nie zagramy w styczniu

Oryginalne Piaski Czasu debiutowały na rynku w 2003 roku — czyli w czasach kiedy pod telewizorami graczy rządziły takie konsole jak PlayStation 2 czy pierwszy Xbox. Trochę lat więc minęło, ale legenda tej gry jest wiecznie żywa i do tej pory gracze wspominają ją bardzo ciepło. Jednak po 17 latach każda gra ma prawo się zestarzeć i to nie tylko graficznie, ale też i pod względem rozgrywki.

W takim wypadku dobrym rozwiązaniem może być remake takiej gry — pod warunkiem, że będzie to remake dobry. Czy taki właśnie będzie odświeżony Prince of Persia: The Sands of Time? Trudno powiedzieć, choć pierwsze zapisy rozgrywki z gry nie napawały optymizmem, co spotkało się z dużym zawodem graczy. Może to właśnie dlatego, Ubisoft postanowił przełożyć datę premiery nowej wersji tego dla wielu (w tym i dla mnie) kultowego tytułu.

Pierwotnie gra miała zadebiutować w 21 stycznia 2021 roku, ale na czeskim profilu Ubisoftu na Facebooku pojawiła się poniższa grafika:

Z powyższego wynika, że nowa data premiery remaku Prince of Persia: The Sands of Time została zaplanowana na 18 marca 2021 roku.

Gra nadal oficjalnie zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One — ale spodziewać się również można specjalnej wersji gry na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S|X. Warto podkreślić, że Ubisoft nazywa grę pełnoprawnym remakiem, więc powinniśmy się spodziewać nie tylko lepszej oprawy graficznej, ale też nowych rozwiązań w rozgrywce i wielu innych usprawnionych elementów.

