Far Cry 6 – znamy popremierową zawartość gry. Jest dobrze!

Najnowsza gra Ubisoftu ukaże się już za niecały miesiąc. Ubisoft postanowił w międzyczasie podzielić się z graczami informacją na temat planowanej popremierowej zawartości dla Far Cry 6. Powrócą znane twarze, ale też nie zabraknie gościnnych występów – co ciekawe – dodatkowych gier.

Bezpłatne dodatki do Far Cry 6

Dobre wieści dla planujących zakupić standardową edycję Far Cry 6. Nie wszystkie dodatki zostaną ukryte za przepustką sezonową. Rzućmy okiem na zawartość, która będzie dostępna dla posiadaczy oryginalnej gry bezpłatnie:

Partyzantka – co tydzień w różnych lokacjach Yary pojawią się bojówki głównego złoczyńcy gry, Antóna Castillo. Celem jest oczywiście ich likwidacja, a nagrodą unikatowe ulepszenia broni.

co tydzień w różnych lokacjach Yary pojawią się bojówki głównego złoczyńcy gry, Antóna Castillo. Celem jest oczywiście ich likwidacja, a nagrodą unikatowe ulepszenia broni. Operacje specjalne – nowe lokacje, ale też nowe mechaniki. Misje będą polegać na przejmowaniu niestabilnej broni chemicznej od sprzymierzeńców Antóna. Niestabilność oręża wprowadzi element pośpiechu, gdyż przez to gracze będą mieli ograniczony czas na wykonanie operacji.

nowe lokacje, ale też nowe mechaniki. Misje będą polegać na przejmowaniu niestabilnej broni chemicznej od sprzymierzeńców Antóna. Niestabilność oręża wprowadzi element pośpiechu, gdyż przez to gracze będą mieli ograniczony czas na wykonanie operacji. Misje gościnne – trzy nowe misje fabularne z udziałem Danny’ego Trejo, Rambo oraz bohaterów Stranger Things

Przepustka sezonowa Far Cry 6

To jednak nie koniec, ponieważ najwięcej mięsa kryje w sobie – jak to w zwyczaju ma Ubisoft – przepustka sezonowa. Ta będzie kosztować graczy dodatkowe 119 złotych, lecz muszę przyznać, iż jest to jeden z lepiej zaplanowanych pakietów post-premierowej zawartości. Wystarczy tylko spojrzeć na plany Francuzów.

Trzy dodatki fabularne – powrót kultowych złoczyńców z historii serii

Epizod 1: „Vaas: Szaleństwo” – listopad 2021 r. Epizod 2: „Pagan: Kontrola” – styczeń 2022 r. Epizod 3: „Joseph: Upadek” – marzec 2022 r.

Far Cry 3: Blood Dragon Remastered – posiadacze gry na PC będą musieli obejść się smakiem, otrzymując jedynie oryginalne Blood Dragon z 2013 r.

posiadacze gry na PC będą musieli obejść się smakiem, otrzymując jedynie oryginalne Blood Dragon z 2013 r. Zestaw Blood Dragon – pakiet, zawierający elementy do użycia w Far Cry 6. Stroje, bronie, pojazdy – wszystko, by wyglądać jak smok z synthwave’owej produkcji.

Co by nie mówić, jest to naprawdę solidny pakiet post-premierowej zawartości. W dobie wybrakowanych edycji kolekcjonerskich, Far Cry 6 oferuje na tyle dużo w dodatkach, że podstawowa wersja gry wydaje się być dość wybrakowana. Dobrze, że przynajmniej aktualizacja ze starej generacji konsol na nową pozostanie bezpłatna.

Czekamy na premierę – już 7 października!