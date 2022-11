Jesteś fanem Diablo? ASUS ma wymarzony smartfon dla Ciebie

Być może najnowsze Diablo Immortal nie zostało najcieplej przyjęte przez graczy przez kosztowne ulepszenie postaci, a do tego gra początkowo miała problemy na smartfonach Samsung Galaxy, jednak miłość do legendarnej serii w wielu przypadkach wygrała. ASUS zaprezentował dziś specjalną wersję modelu ROG Phone 6, który będzie nie lada gratką dla fanów najnowszej mobilnej produkcji Blizzarda. Co najważniejsze: kupicie go w Polsce!

ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition to wymarzony smartfon dla fanów gry z kultowej serii

Gracze to bardzo wymagający gatunek, dlatego producent postarał się, aby najnowsza, limitowana edycja ROG Phone 6 zainteresowała fanów Diablo Immortal. Na panelu tylnym znajdują się płomienie, które zmieniają swą luminancję w zależności od kąta widzenia, a podświetlane logo Aura RGB jest konturowym obrazem tytułu gry mobilnej. Motywy z niej widać również w interfejsie – przygotowano tematyczne, ruchome tapety, style ikon, animacje, a nawet efekty dźwiękowe!

Producent na tym jednak nie poprzestał, ponieważ równocześnie stworzył dopasowane tematycznie akcesoria, które bazują na legendarnych przedmiotach znalezionych w grze! Wśród nich znajdują się etui Shield Blessing Aero Case i mapa Sanktuarium (co ważne: jedno i drugie mają ukryte znaki w niewidzialnym tuszu, które można odkryć za pomocą specjalnej latarki Fahir’s Light). W zestawie znajduje się też Immortality Ejector Pin – „szpilka” do wyjmowania karty SIM z emblematem Diablo.

źródło: ASUS

Wisienką na tym diabelskim torcie jest unikalny karton, inspirowany Kostką Horadrimów, która jest wyjątkowo cennym przedmiotem w grze, bowiem może ona przekształcić wszystko, co zostanie w nim umieszczone. Sam smartfon jest zaś przechowywany w pudełku wzorowanym na legendarnym Kamieniu Świata.

Cena smartfona ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition, dostępność w Polsce

Trzeba przyznać, że już samo rozpakowanie pudełka będzie wielką frajdą. Sam, choć nie jestem wielbicielem tej serii gier, mimo że mam wokół siebie jej zapalonych fanów, z chęcią rozpakowałbym i przeanalizował każdy wchodzący w skład zestawu sprzedażowego element, ponieważ ich opis pobudza wyobraźnię.

Najczęściej specjalne edycje smartfonów nie trafiają do Polski, ale tym razem ma być inaczej – producent zapowiedział, że ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition z procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 oraz 16 GB RAM LPDDR5 i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej będzie dostępny w Polsce od grudnia 2022 roku w cenie 6399 złotych, choć już dziś możecie go zamówić na stronie firmy.

Przy okazji warto wspomnieć, że ROG Phone 6 w takiej samej konfiguracji pamięciowej aktualnie można kupić za 4999 złotych. Chyba że wolicie Batmana, to ROG Phone 6 BATMAN Edition (12/256 GB) z MediaTekiem Dimensity 9000+ kupicie za 5899 złotych.