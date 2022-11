Czegoś takiego w historii BLIKA jeszcze nie było. Padł rekord

Coraz trudniej spotkać osobę, która nigdy w życiu nie korzystała z BLIKA lub przynajmniej o nim nie słyszała. Mimo rosnącej konkurencji w postaci Visa Mobile, wciąż jest najpopularniejszą metodą płatności w internecie, a warto pamiętać, że jego funkcjonalność nie jest ograniczona tylko do tego. Wiele osób nie wyobraża sobie już życia bez niego.

Liczba użytkowników BLIK

Polski Standard Płatności poinformował, że w trzecim kwartale 2022 roku użytkownicy BLIKA wykonali 324 mln transakcji. To absolutny rekord, ponieważ do tej pory w ciągu trzech miesięcy ich liczba nigdy nie przekroczyła 300 mln. Od początku 2022 roku wykonano natomiast już 864 mln transakcji, czyli średnio dziennie ponad 3 mln.

W trzecim kwartale 2022 roku liczba osób aktywnie korzystających z BLIKA zwiększyła się o ponad 700 tysięcy i przekroczyła 12 mln. W tym okresie użytkownicy średnio wykonywali każdego dnia 3,5 mln transakcji, a rekordowa dzienna liczba transakcji wyniosła 4,9 mln. Średnia wartość transakcji zaś 132 złotych, natomiast łączna aż 42,9 mld, co oznacza wzrost względem trzeciego kwartału 2021 roku o aż 67%.

Stały wzrost nowych użytkowników jest dla nas potwierdzeniem, że rozwijamy system zgodnie z ich potrzebami. Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności

BLIK rośnie w każdym segmencie – liczba transakcji w trzecim kwartale 2022 roku

BLIK już dawno wyprzedził karty płatnicze pod względem liczby transakcji w internecie – w drugim kwartale 2022 roku został wykorzystany trzykrotnie częściej do płacenia w sieci (167,4 mln vs 53,7 mln). W trzecim kwartale użyto go 178 mln razy – to o 41% więcej niż rok wcześniej. Wartość wykonanych nim transakcji wyniosła 22,1 mld złotych, podczas gdy rok temu było to 14,9 mld złotych, co oznacza wzrost aż o 48%. Średnia wartość transakcji w tym okresie to 124 złote.

źródło: Polski Standard Płatności

Chociaż BLIK niezmiennie najczęściej wykorzystywany jest do płacenia w internecie, to w innych segmentach też rośnie liczba wykonywanych za jego pomocą transakcji. W trzecim kwartale 2022 roku już co piąta transakcja była realizowana w terminalu płatniczym (67 mln, wzrost o 175% rok do roku). Duży wpływ na to miało sukcesywnie upowszechnianie się BLIKA zbliżeniowego (tylko nim zapłacono 21,5 mln razy, co stanowi około jedną trzecią wszystkich transakcji w POS), którego aktywowało już 1,5 mln osób.

W trzecim kwartale 2022 roku odnotowano też duży wzrost liczby przelewów na telefon – w tym okresie stanowiły one już 20% wszystkich transakcji BLIK (65 mln, o 104% więcej niż rok temu). Za jego pośrednictwem przekazano w ciągu trzech miesięcy łącznie 8,2 mld złotych, a średnia wartość przelewu wyniosła 135 złotych.

Ponadto w trzecim kwartale zwiększyła się również liczba wpłat i wypłat pieniędzy w bankomatach/wpłatomatach – tego typu transakcji było 13,6 mln (co stanowi 4,2% wszystkich transakcji BLIK w tym okresie), a ich wartość osiągnęła 9,2 mld złotych.

źródło: Polski Standard Płatności

Upowszechnienie BLIKA jako wszechstronnego systemu płatności na polskim rynku jest faktem. Prostota, wygoda i bezpieczeństwo transakcji zapewniła mu uznanie konsumentów, którzy chętnie rekomendują go swoim bliskim i znajomym. Dariusz Mazurkiewicz

Polski Standard Płatności sukcesywnie rozszerza funkcjonalność BLIKA – ostatnią nowością są płatności odroczone, testowane od września wśród wybranej grupy klientów Banku Millennium.