Ubisoft+ na 7 dni za darmo

Łatwo się zgubić w natłoku usług subskrypcyjnych. Ubisoft próbuje skupić uwagę graczy na swojej ofercie, rozdając darmowy tydzień grania w najlepsze tytuły. Czy uda się w tydzień ukończyć Assassin’s Creed Valhalla? Raczej nie.

Francuska ofensywa

11 maja 2022 roku – zapiszcie sobie tę datę, ponieważ właśnie do tego dnia możecie odebrać darmowy tydzień Ubisoft+. Jak w podobnych przypadkach, tygodniowy okres próbny wymaga podania danych z karty kredytowej bądź debetowej. To zagwarantuje pobranie stosownej opłaty w momencie przedłużenia terminu ważności dostępu. Miesiąc korzystania z tej usługi kosztuje standardowo 59,99 złotych.

Zdecydowanie warto się zainteresować tą ofertą. Choć dostępny wyłącznie na komputerach PC, serwis oferuje kompletne wydania takich gier, jak Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Riders Republic czy wreszcie Rainbow Six: Extraction.

Darmowa kawa dla każdego, kto ukończy Assassin’s Creed Valhalla w 7 dni. Ubisoft+ to ciekawa oferta, choć wolałbym darmowy miesiąc.

Należy pamiętać, iż francuski wydawca ściśle współpracuje z projektem NVIDIA GeForce NOW. Oznacza to, że posiadając subskrypcję Ubisoft+, większość pozycji z usługi będzie dostępnych również za pośrednictwem chmury producenta kart graficznych. W tym momencie nawet słaby komputer nie jest wymówką, żeby nie grać w najgorętsze z gier na pecetach. To jest, jeśli dysponujecie solidnym łączem światłowodowym.

Ubisoft + konsole

Jak na moje amatorskie oko, największym problemem Ubisoft + jest brak dostępności usługi na konsolach. Najwięcej czasu spędzam na PlayStation 5, dlatego nawet chętnie przyjrzałbym się ofercie, mogąc swobodnie pobierać gry na swoją konsolę. Kto wie, być może dzieje się tak dlatego, ponieważ Microsoft chce zagarnąć ekskluzywność na gry francuskiego wydawcy w Xbox Game Pass? Nie wiem, choć się domyślam.

Można nie lubić takiego EA Play, lecz jest to bardzo elastyczny model dla graczy. 15 złotych miesięcznie, gry lądują w usłudze około roku od premiery, a subskrypcja działa na komputerach oraz konsolach PlayStation i Xbox. Wszyscy są zadowoleni, a Electronic Arts zdobywa pieniądze na wielu frontach. Kto by pomyślał, że Ubisoft będzie musiał się uczyć biznesu od EA, prawda?