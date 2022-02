Intel pracuje nad konkurentem GeForce Now

GeForce Now to zdecydowanie jedna z najbardziej popularnych platform streamingowych, która umożliwia grę w chmurze. Dzięki tego typu rozwiązaniu użytkownik, aby grać w komfortowych warunkach, nie musi mieć nowoczesnego komputera czy konsoli, a jedynie jakiekolwiek urządzenie wspierające omawianą aplikację oraz dostęp do szybkiego internetu. Jak się okazuje, Intel zamierza wejść w świat grania w chmurze, a jego nadchodząca platforma Project Endgame ma być konkurentem właśnie dla m.in. GeForce Now.

Intel Project Endgame – szykuje się poważna konkurencja dla GeForce Now?

Rynek platform streamingowych, które gwarantują nam możliwość grania w chmurze jest stosunkowo mały. Kluczowe aplikacje tego typu to GeForce Now, Xbox Cloud Gaming (przez Game Pass Ultimate) oraz Google Stadia.

Z wyżej wymienionych GeForce Now jest najbardziej sensownym rozwiązaniem, bowiem oferuje darmowe, godzinne sesje, a także możemy odpalić jakąkolwiek grę, która jest kompatybilna z platformą, jeśli mamy ją zakupioną na Steamie, Epic Games bądź Ubisoft. W przypadku Stadii jest nieco inaczej, bowiem właśnie tam musimy zakupić grę, natomiast Xbox Cloud ma dość ograniczoną, zamkniętą bibliotekę.

źródło: NVIDIA

Jak się okazuje, Intel może przyłączyć się do wyścigu platform streamingowych ze swoją usługą, która ma się nazywać Project Endgame. Informacje dotyczące projektu są obecnie dość ograniczone, bo jak na razie wiemy tylko, że ma być szeroko dostępny, zapewniać niskie opóźnienia oraz wysoką wydajność, którą mają dostarczyć ich autorskie karty graficzne Intel ARC.

Niemniej jednak największą zagadką jest, w jaki sposób Intel chce prowadzić swoją platformę streamingową – tak jak NVIDIA w przypadku GeForce Now, gdzie możemy streamować gry z naszych osobistych bibliotek gier, czy może na podobieństwo Google, stworzy własną, osobną do tego platformę ze sklepem.

Najpewniejszy jest pierwszy scenariusz, bowiem jak wiemy, Stadia ma ogromne problemy – zresztą niedziwne, ceny są tam mało atrakcyjne, a brak możliwości odpalenia gry poza chmurą, czy potencjalna śmierć usługi może rodzić w użytkownikach niepewność.

Z drugiej strony, Intel Project Endgame może być platformą streamingową, która udostępnia nam maszynę roboczą do pracy. Tego typu rozwiązanie także miałoby na pewno wielu zwolenników, jednak aby potwierdzić tę informację, musimy poczekać na rozwój sytuacji.