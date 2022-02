Assassin’s Creed Rift – nowa odsłona serii jeszcze w tym roku?

Ubisoft nie zwalnia ani na chwilę tempa rozwijania swojej czołowej serii gier o asasynach. Ostatnie aktualizacje i DLC do AC: Valhalla to nie wszystko, co szykuje francuski deweloper. Wkrótce zagramy bowiem w kolejną grę osadzoną w uniwersum Assassin’s Creed Valhalla. Mowa o projekcie Rift.

Przecieki o Assassin’s Creed Rift

Ubisoft słynie z tego, że rozwija kilka dużych projektów jednocześnie. I o tyle, o ile można spekulować o jakości tychże produkcji, to ciężko zaprzeczyć wielkim ambicjom twórców gier o asasynach. Niedługo zapewne usłyszymy więcej na temat AC: Infinity, czyli sieciowej grze-usłudze, będącej największym spośród wszystkich gier osadzonych w uniwersum Assassin’s Creed.

To jednak nie koniec, bo jak podaje Bloomberg, już niebawem możemy doczekać się kolejnej gry o asasynach. Mowa o Assassin’s Creed Rift. Na razie niewiele o nim wiadomo, ale z tego, co udało się ustalić wynika, że Ubisoft zmienił swoje plany i przeobraził powstający do Valhalla dodatek na odrębną, samodzielną grę. Ma ona stawiać szczególny nacisk na elementy skradankowe i w założeniach będzie tytułem znacznie mniejszym od głównych części serii.

Premiera Assassin’s Creed Rift nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w tym lub następnym roku. Co więcej, według informacji Eurogamera, głównym bohaterem gry zostanie Basim – postać znana z AC: Valhalla. Cóż, jestem bardzo ciekawy, co ostatecznie z tego wyniknie.

Kolejne DLC do Valhalli już w drodze

Warto dodać, że w planach wydawniczych Ubisoftu jest dalsze aktualizowanie i wzbogacanie w treść najnowszej części wikińskiego asasyna. Już 10 marca Valhalla zostanie bowiem rozbudowana o dodatek Dawn of Ragnarök.

DLC przeniesie nas do krainy Svartalfheim, gdzie wcielimy się w postać samego Odyna i wyruszymy na niebezpieczną misję, której celem będzie uratowanie Baldura. Gra zaoferuje szereg nowych zdolności, a także rozbudowaną fabułę.