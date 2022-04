Cała rodzina w Xbox Game Pass. To może być hit na rynku subskrypcji dla graczy

Jeżeli plotki się potwierdzą, Xbox Game Pass dostanie coś, co ponownie pozwoli wyprzedzić konkurencję w dziedzinie subskrypcji, i to o kilka długości.

Xbox Game Pass z planem rodzinnym?

W tej chwili Xbox Game Pass oferuje trzy plany: „PC”, „Konsola” oraz „Ultimate”. Każdy z nich, wraz ze wzrostem ceny, dodaje kolejne cegiełki do dyspozycji gracza. W najdroższej opcji, której koszt wynosi 54,99 złotych miesięcznie otrzymujemy dostęp do setek gier – te, które należą do dywizji Xbox Game Studios, dostępne są nawet w dniu premiery. Do tego dochodzi biblioteka EA Play, ekskluzywne zniżki i oferty oraz opcja grania w chmurze. Czy może być lepiej? Okazuje się, że tak.

Microsoft kusi graczy tytułami, które kojarzą miliony graczy na całym świecie

Windows Central, powołując się na zaufane źródło wewnątrz Microsoftu twierdzi, że jeszcze w tym roku może pojawić się Xbox Game Pass Family Plan, czyli plan rodzinny. Funkcja pozwoliłaby współdzielić korzyści płynące z subskrypcji dla pięciu użytkowników, a cena miałaby być znacząco niższa od pięciu odrębnych planów abonamentowych. Microsoft ma nawet gotowy system Microsoft Family Account, za pomocą którego główny użytkownik, podobnie jak w przypadku pakietu Office 365, zarządza subskrypcją innych osób z grupy rodzinnej.

Część detali powiązanych z usług wciąż jest jednak owianych tajemnicą. Czy plan rodzinny będzie dostępny dla każdego z dostępnych planów, czy będzie on ekskluzywny dla Xbox Game Pass Ultimate? Czy Microsoft będzie skrupulatnie „ścigał” tych, którzy nie mieszkają pod jednym dachem? Czy cena planu rodzinnego będzie na tyle korzystna, że gracze zaczną tworzyć sztuczne rodziny? Wszystkiego dowiemy się jeszcze w tym roku.

Microsoft nie byłby pionierem w kwestii planów rodzinnych w abonamentach dla graczy. Nintendo Switch Online Family za 140 lub 245 złotych rocznie obsłuży w ramach jednej usługi nawet 8 kont – dzięki temu gracze otrzymują dostęp do rozgrywki online, zapisywania stanu gry w chmurze oraz dzięsiątek gier na retro konsole (m.in. NES i SNES w podstawowej opcji oraz Nintendo 64 i Sega Mega Drive z Expansion Packiem). Powiedzmy sobie jednak szczerze – Xbox Game Pass to zupełnie inny kaliber i dzięki takiej opcji Microsoft otrzymałby kolejny argument, dzięki któremu ich abonament górowałby nad Sony i ich PlayStation Plusem.