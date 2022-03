PlayStation Plus na kwiecień! Spongebob zaprasza do Bikini Dolnego

Kolejne punkty wędrują do informatorów, którzy dzielnie wypuszczają tajne informacje, dotyczące PlayStation Plus. Przecieki znów się potwierdziły, a subskrybenci usługi Sony dostaną trzy ciekawe produkcje, będące zwieńczeniem kwietniowych gratisów.

Reklama

PlayStation Plus w klasycznym stylu

Tradycji stało się zadość, a posiadacze konsol PlayStation otrzymają aż trzy bezpłatne gry w kwietniu. To jest, jeśli dzielnie opłacają subskrypcje PlayStation Plus, która już w połowie roku zaliczy poważną metamorfozę. Do tego jednak zostało jeszcze kilka miesięcy, dlatego spójrzmy na kwietniową listę gier w abonamencie Sony.

Hood: Outlaws & Legends | PS4 & PS5

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated | PS4

Slay the Spire | PS4

Jak najpewniej odgadliście po tytule, najbardziej mnie cieszy obecność odświeżonej platformówki z Spongebobem Kanciastoportym. Przyznam szczerze, że nie miałem okazji wcześniej zanurzyć się w Bikini Dolnym. Tym bardziej jestem ciekaw, czy pozycja jest w stanie konkurować z największymi przedstawicielami tego gatunku. Jakby nie patrzeć, oryginalnie to była jedna z wielu produkcji ery PS2 na serialowej licencji, które zazwyczaj nie grzeszyły jakością wykonania.

Karty i rozgrywki sieciowe

Slay the Spire to także jeden z tytułów, które od miesięcy zalegają na mojej liście gier do sprawdzenia. Od czasów Pokemon: Trading Card Game mam słabość do łączenia wirtualnej rozrywki z mechanikami gier karcianych. Intrygującą propozycją wydaje się też Hood: Outlaws and Legends, które zaprezentuje sieciową rozgrywkę w trybie PvE. Będzie to również jedyna produkcja, działająca także natywnie na PlayStation 5.

A na koniec dość ważna informacja dla fanów PlayStation Plus Collection. Pojawił się komunikat, że z darmowej kolekcji gier dla posiadaczy PlayStation 5, zniknie wkrótce Persona 5. Dodajcie tytuł do swojej biblioteki, ponieważ 11 maja zniknie on z wielkiej kolekcji gier od Sony. Producent nie podał jednak powodu usunięcia gry z abonamentu. Warto dodać, że raz dodana do biblioteki, gra pozostanie na koncie do czasu wygaśnięcia subskrypcji.

Moim zdaniem, Sony przygotowało bardzo solidną ofertę w tym miesiącu. A jak Wy oceniacie PlayStation Plus na kwiecień? Podzielcie się opiniami w komentarzach!