Nowa, darmowa zawartość do Assassin’s Creed Valhalla dostępna od jutra

Ubisoft wciąż nie porzuca Assassin’s Creed: Valhalla i zapowiada sporo nowości dla fanów marki. Już od jutra, tj. 9 listopada 2021 roku, wraz z aktualizacją 1.4.0, dostaniemy darmową aktywność Tombs of the Fallen. Wkrótce pojawi się też Festiwal Oskoreia. Ponadto na horyzoncie majaczą kolejne, grudniowe aktualizacje. Co czeka na miłośników nordyckiego Assassin’s Creeda?

Assassin’s Creed Valhalla z darmową aktywnością od 9 listopada

Już od jutra, czyli od 9 listopada 2021 roku, Ubisoft udostępni sporą aktualizację 1.4.0 do Assassin’s Creed Valhalla, w skład której wchodzi m.in. darmowe DLC Tombs of the Fallen. Na ten moment jednak niewiele o nim wiadomo.

To koniec przygotowanych przez Ubisoft nowości. Od 11 listopada do 2 grudnia 2021 roku będzie mogli wziąć w Festiwalu Oskoreia – czasowo ograniczonym evencie, o którym dowiemy się więcej najpewniej w ciągu najbliższych dni.

Nazwa „Oskoreia” może jednak sugerować, że do Assassin’s Creed Valhalla trafią kolejne motywy z nordyckiej mitologii. „Oskoreia” to według wikińskich wierzeń – Dziki Gon.

W grudniu zadebiutuje zaś jeszcze jedna łatka 1.4.1. Co znajdzie się w środku i jakie nowości czekają na graczy? To wciąż jedna wielka niewiadoma. Z jednej strony Ubisoft może nas zaskoczyć i udostępnić więcej urozmaicającej zabawę zawartości, a z drugiej może być to patch, skupiający się wyłącznie na naprawie poszczególnych błędów.

Kilka słów na temat AC: Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla to kolejna odsłona bardzo popularnej serii RPG-ów akcji od studia Ubisoft. Tytuł trafił na rynek w listopadzie 2020 roku zarówno na PC, jak i konsole Xbox Series X i PlayStation 5 oraz starsze Xbox One i PlayStation4. Ponadto możecie go ograć również w usłudze Google Stadia.

8 Ocena

Assassin’s Creed Valhalla przenosi graczy do IX-wiecznej Anglii. Tam wcielamy się w postać Eviora (wybieramy płeć, dostosowujemy wygląd itd.), a następnie przemierzamy ogromny otwarty świat, eksplorując, walcząc, rozwijając postać i poznając przedstawioną historię.

Przebieg fabuły jest w dużej mierze uzależniony od naszych decyzji. Na ten moment do gry trafiły już dwa duże DLC – Wrath of the Druids oraz The Siege of Paris. Swoją drogą, Ubisoft od jakiegoś czasu pracuje nad zupełnie nowym projektem, powiązanym z marką Assassin’s Creed.