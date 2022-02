Rainbow Six Siege – wiemy wszystko o nowym sezonie

Fani Rainbow Six Siege czekali na te informacje od dłuższego czasu. Ubisoft zdradził właśnie szczegóły siódmego roku i można śmiało stwierdzić, że sprostał oczekiwaniom swojej społeczności. Do gry trafią trzy nowe mapy, a system rankingowy doczeka się kilku usprawnień.

Odrodzenie Rainbow Six Siege

Ubisoft ma w swoim portfolio bardzo wiele gier. Regularnie wychodzą nowe odsłony Assassin’s Creeda i Far Cry, a wydawca słynie z licznych eksperymentów pokroju For Honor czy Riders Republic. Chociaż nie wszystkie te produkcje zachwycały już w dniu premiery, gracze byli pewni, że Ubisoft nie porzuci swojej gry i będzie dalej ją rozwijał. Wrażenie to zbudował w fanach Rainbow Six Siege.

Jak wiele innych gier multiplayer, R6 nie zrobiło na graczach większego wrażenia, kiedy ujrzał światło dzienne w grudniu 2015 roku. W przeciwieństwie jednak do wielu innych deweloperów, którzy po nieudanej premierze zrywają kontakt ze społecznością i myślą o kolejnym projekcie, Ubisoft zakasał rękawy i wziął się do roboty.

Aktualizacja po aktualizacji, Rainbow Six Siege stawał się coraz lepszy, aż wreszcie doszedł do momentu, w którym jest teraz. Gra ma stałą społeczność i jest regularnie wzbogacana o nową zawartość. Niedawno doczekała się nawet spin-offa, a przy okazji rozwoju gry Ubisoftowi udało się również zbudować imponującą scenę esportową.

Siódmy rok Rainbow Six Siege

W niedzielę, 20 lutego na oficjalnym kanale YouTube Ubisoftu pojawił się nowy, prawie 30-minutowy materiał zapowiadający plany Rainbow Six Siege na rok 2022.

Najciekawszym z nich jest bez wątpienia zamiar wprowadzenia do gry trzech nowych map, co ostatni raz wydarzyło się trzy lata temu. W każdym sezonie będzie debiutować nowa lokacja. W sezonach pierwszym i trzecim pojawią się mapy stworzone z myślą o trybie rankingowym, co nie tylko urozmaici rozgrywkę regularnie grindującym Rainbow Six Siege graczom, ale może również wprowadzić sporo świeżości do sceny esportowej.

Ubisoft poświęcił sporą część panelu na zaadresowanie tematu radzenia sobie z toksycznymi członkami społeczności. Obserwatorzy będą teraz mogli zgłaszać oglądanych graczy, a deweloperzy będą odbierać regularnie zgłaszanym graczom niektóre elementy gry (czat tekstowy, głosowy i friendly fire).

Gdyby tego było mało, Ubisoft planuje wprowadzić zmiany do trybów gry w Rainbow Six Siege. Team Deathmatch i Arcade zostaną permanentnymi alternatywami do rankedów, które dostaną w drugim sezonie nowy system punktów. Nagrody za gry rankingowe będą lepsze, a placementy zostaną usprawnione.

Ten obiecujący dla Rainbow Six Siege rok możecie zacząć od zrealizowania kodu „R6SI-SI22-CHIB-CHAR” na swoim koncie Ubisoft, aby odblokować darmową zawieszkę do broni.