Flagowy Samsung taniej o 500 złotych. Kusząca promocja

Samsung przygotował promocję na jeden ze swoich najnowszych, flagowych smartfonów. Klienci, którzy go kupią, będą mogli odzyskać aż pół tysiąca złotych. To zdecydowanie kusząca oferta.

Samsung Galaxy S22 5G taniej o 500 złotych

Promocja obejmuje smartfon Samsung Galaxy S22 5G i tylko to urządzenie – nie można z niej skorzystać, kupując model Galaxy S22+ ani Galaxy S22 Ultra. Najtańszy flagowiec najpopularniejszej w Polsce (i nie tylko) marki stał się więc jeszcze tańszy. I to aż o pół tysiąca złotych.

źródło: Samsung

Aby skorzystać z promocji, należy kupić w okresie od 23 maja do 5 czerwca 2022 roku smartfon Galaxy S22 5G. Co ważne, trzeba to zrobić u wskazanych w regulaminie partnerów handlowych. Są to m.in. operatorzy komórkowi Orange, Play, Plus i T-Mobile, a także popularne sieciówki z elektroniką, na przykład RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, NEONET i Komputronik, a także Empik (z wyłączeniem sklepów działających na EmpikPlace) i Vobis.

Możecie również skorzystać z letyshops – jeżeli przejdziecie na stronę wybranego (obsługiwanego) sklepu, którzy bierze udział w promocji Samsunga, otrzymacie dodatkowy zwrot, tj. część wydanej na zakup smartfona kwoty. Na przykład w sklepie Samsunga cashback wynosi obecnie 7,5%, a w Media Markt 8,6%. Dzięki temu jeszcze więcej pieniędzy zostanie w Waszej kieszeni.

Jak otrzymać 500 złotych zwrotu po zakupie Samsunga Galaxy S22 5G?

Aby zakwalifikować się do zwrotu pół tysiąca złotych po zakupie smartfona (co, przypominam, należy zrobić do 5 czerwca 2022 roku), trzeba aktywować Galaxy S22 5G do 8 czerwca 2022 roku – aktywację rozumie się jako uruchomienie urządzenia z aktywną kartą SIM polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych na czas co najmniej

5 minut i zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).

Następnie do 12 czerwca 2022 roku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samusng Members, w którym klient musi podać m.in. imię i nazwisko (osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą muszą podać też firmę), adres e-mail, datę i miejsce zakupu smartfona, a także jego numer IMEI. Ponadto trzeba dodać zdjęcie dowodu zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia organizator promocji w ciągu 21 dni kalendarzowych przeleje zwrot w wysokości 500 złotych na wskazane przez klienta konto bankowe (jego numer też trzeba podać w formularzu zgłoszeniowym do promocji).

źródło: Samsung

Promocja inne na smartfony Samsunga z gratisami

Tak się składa, że to nie jedyna oferta promocyjna na smartfon Galaxy. Wciąż również obowiązuje akcja, w ramach której po zakupie Galaxy S21 FE można odebrać smartwatch Galaxy Watch 4 za darmo. Ponadto klienci ciągle mogą kupić Galaxy A53 5G w niższej cenie i później otrzymać słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 w prezencie.

Obie oferty obowiązują do 29 maja 2022 roku, czyli do najbliższej niedzieli, tzn. do tego dnia trzeba kupić wybrany smartfon. Czasu na jego aktywację jest więcej (do 5 czerwca 2022 roku), podobnie jak na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do promocji (do 12 czerwca 2022 roku).