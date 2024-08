Play rusza z nową promocją. Przez rok nie płacisz za smartfon

Operator przygotował nową ofertę, która ma zachęcić klientów konkurencji do przeniesienia swojego numeru do Play. Osoby, które się na to zdecydują, zaoszczędzą trochę pieniędzy, ponieważ nie będą musiały płacić rat za smartfon aż przez rok.

Nowa promocja Play dla przenoszących numer

Obecni klienci mogą nieco się obruszyć, że jak zwykle najlepsze promocje są przygotowywane dla nowych klientów, ale taki mamy już klimat. Każdemu operatorowi zależy na zwiększaniu bazy użytkowników usług. Najnowsza oferta również jest wyłącznie dla osób, które zdecydują się przenieść numer do Play.

To jednak nie koniec warunków, ponieważ trzeba spełnić jeszcze dwa. Pierwszym jest wybranie taryfy L za 90 złotych miesięcznie lub Homebox za 105 złotych miesięcznie z umową na dwa lata. W obu taryfach operator zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. W pakiecie Homebox internet też jest bez limitu danych i prędkości przez cały okres trwania umowy, natomiast w taryfie L tylko przez rok (później do wykorzystania jest 300 GB co miesiąc).

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Oprócz tego, aby skorzystać z tej promocji, trzeba dobrać do abonamentu jeden z wybranych smartfonów. Na liście znajdują się:

Po spełnieniu wszystkich trzech warunków (przeniesienie numeru z innej sieci, wybranie taryfy L lub Homebox oraz smartfona z listy) nie będziecie musieli płacić rat za smartfon przez rok. Wciąż pozostaną Wam jednak 24 raty do spłacenia, ponieważ promocja zakłada rozłożenie płatności na 36 rat, a nie 24 (czyli na okres trwania umowy).

Play przyciąga klientów nie tylko atrakcyjnymi ofertami

Wczoraj Play ogłosił promocję na internet światłowodowy (cena zaczyna się już od 35 złotych miesięcznie). Praktyka pokazała, że oferty operatora działają jak magnes na klientów, ponieważ regularnie w raportach UKE Play zyskuje najwięcej użytkowników.

To jednak zapewne zasługa nie tylko atrakcyjnych ofert, ale też coraz lepszego zasięgu i wyższej jakości usług. Operator nieustannie uruchamia bowiem kolejne stacje bazowe. Według nieoficjalnych informacji ma ich już 12 tysięcy, co oznacza, że jest coraz bliżej Orange i T-Mobile w tym obszarze (które są często chwalone za zasięg).